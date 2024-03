La Chine doit adopter des réformes favorables au marché, plaide le FMI

Crise du logement, faible demande intérieure, chômage élevé des jeunes... pour stimuler son économie atone, la Chine doit adopter « un ensemble complet de réformes favorables au marché », a considéré dimanche le Fonds monétaire international (FMI).

« La Chine est face à un carrefour : s'appuyer sur les politiques qui ont fonctionné dans le passé ou se réinventer pour une nouvelle ère de croissance de haute qualité », a déclaré à Pékin dimanche la directrice générale du FMI Kristalina Georgieva, au Forum chinois du développement.

Pékin devrait prendre des « mesures énergiques » pour réduire la quantité de logements inachevés et donner plus de place aux « corrections basées sur le marché » dans un secteur immobilier lourdement endetté, a-t-elle indiqué. Les autorités devraient également booster « le pouvoir d'achat » en renforçant le système de retraite chinois et en prenant d'autres mesures pour perfectionner le vaste système de sécurité sociale, a-t-elle ajouté. La directrice du FMI pousse en outre la Chine à favoriser « un terrain équitable entre entreprises privées et publiques », comme cela est demandé depuis longtemps par les investisseurs étrangers.

Les principaux dirigeants chinois optimistes

La croissance chinoise ralentit depuis des années et Pékin a fixé en mars un objectif de 5%, nettement inférieur aux objectifs qui ont alimenté la montée fulgurante de la prospérité chinoise. Il s'est engagé dans une série de mesures pour soutenir l'économie, mais le FMI l'appelle ainsi à aller plus loin en axant davantage les politiques vers le consommateur.

Les principaux dirigeants chinois se montrent optimistes sur l'économie. Le premier ministre Li Qiang a ainsi déclaré dimanche lors du même forum que Pékin « prendrait des mesures pratiques et efficaces pour promouvoir un développement de haute qualité et injecter une énergie positive... dans la reprise économique mondiale ».

Des personnalités du monde des affaires ont participé dimanche au forum, dont Tim Cook, PDG d'Apple, qui a vanté sa rencontre « exceptionnelle » avec Li.

« Je pense que la Chine s'ouvre vraiment, et je suis si heureux d'être ici », a-t-il déclaré à un journaliste de la télévision anglophone publique chinoise CGTN.

Apple continuera à augmenter ses investissements en recherche et développement en Chine, a déclaré Tim Cook, selon le radiodiffuseur d'État CCTV.