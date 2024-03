Tensions entre la Chine et Taïwan : une cinquantaine d'avions chinois détectés autour de l'île

La Chine met la pression sur Taiwan. Ce jeudi 21 mars, l'État insulaire a détecté vingt avions militaires chinois autour de son territoire depuis la tombée de la nuit jeudi, a annoncé le ministère taïwanais de la Défense. Ils ont notamment « franchi la ligne médiane du détroit de Taïwan », une démarcation non officielle entre la Chine et Taïwan que la première ne reconnaît pas.

« Au total, 20 avions (...) ont été détectés aujourd'hui à partir de 19h30 (11H30 GMT, 12h30 heure française) », a déclaré le ministère de la Défense, ajoutant qu'il surveillait la situation.

En cours de journée, jeudi, il avait déjà signalé avoir repéré 32 avions de combat chinois autour de l'île, le deuxième déploiement le plus important depuis le début de l'année.

Les forces armées taïwanaises ont donc « surveillé la situation et utilisé des avions (de patrouille), des navires de la marine et des systèmes de missiles côtiers en réponse aux activités détectées ».

Déjà à deux autres reprises fin janvier et début février, le ministère avait détecté 33 avions de guerre chinois autour de l'île, soit le nombre le plus élevé d'appareils déployés depuis janvier. Ces déploiements ont été constatés peu après l'élection présidentielle du 13 janvier, remportée par l'actuel vice-président Lai Ching-te, du Parti démocrate progressiste (PDP), vu par Pékin comme un parti « séparatiste ». En amont du scrutin, Pékin avait averti qu'une victoire de Lai Ching-te conduirait Taïwan à la « guerre » et au « déclin ».

Pour rappel, Pékin considère l'île de Taïwan comme une partie de son territoire et n'a jamais renoncé à employer la force pour en reprendre le contrôle. Le président chinois Xi Jinping répète inlassablement que la réunification de Taïwan avec la Chine continentale, au destin séparé depuis 75 ans et la fin de la guerre civile chinoise, est inévitable.

Deux morts dans un incident mi-février

Récemment, un conflit entre Taipei et Pékin à propos d'un incident sur un bateau de pêche accroît les tensions.

Le 14 février, ce navire avait été pris en chasse par les garde-côtes taïwanais pour avoir, selon eux, pénétré dans les eaux de Kinmen, un petit archipel administré par Taipei mais situé à seulement cinq kilomètres de la ville de Xiamen, dans la province chinoise du Fujian.

Lors de la collision, les quatre personnes à bord sont tombées à l'eau et deux d'entre elles ont perdu la vie. Les deux autres, secourues, ont été arrêtées avant de pouvoir regagner mercredi la Chine continentale. Les garde-côtes chinois ont indiqué vendredi dernier avoir renforcé leurs patrouilles dans les eaux proches des îles.

Des ballons chinois détectés autour de Taïwan

Dans ce contexte, Pékin multiplie les démonstrations de force. Encore le mois dernier, Taïwan a indiqué que 11 navires de guerre chinois avaient été détectés autour de l'île, soit le nombre le plus élevé cette année.

Outre les avions, Taïwan fait également face aux ballons chinois. Le 11 février, le ministère taïwanais de la Défense avait affirmé avoir détecté huit ballons autour de l'Etat insulaire pour la deuxième journée consécutive, dont cinq ayant survolé directement l'île. Les aéronefs avaient tous été repérés le jour du Nouvel An lunaire célébré de part et d'autre du détroit de Taïwan, à une altitude comprise entre 3.600 et 10.700 m, d'après la même source. Cinq des ballons avaient survolé l'île et un autre avait frôlé sa pointe nord, avait montré une carte publiée par le ministère.

En février 2023, l'armée taïwanaise avait déjà alerté les autorités de l'aviation après avoir détecté un ballon survolant l'espace aérien de Taïwan, mais n'avait communiqué ni sur l'origine de l'aéronef ni sur sa localisation exacte.

(Avec AFP)