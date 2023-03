La Chine garde son directeur de banque centrale à la surprise générale

Inattendue. Alors que la croissance chinoise n'a progressé que de 3% cette année, son chiffre le plus bas depuis des décennies, le Parlement chinois a décidé de maintenir ce dimanche, Yi Gang, le directeur de sa banque centrale. Une décision inattendue sur la scène internationale, d'autant que Yi Gang, âgé de 65 ans, avait atteint l'âge du départ à la retraite. D'autres responsables économiques ont également été reconduis comme Wang Wentao et Liu Kun, respectivement ministre du Commerce et ministre des Finances. Des décisions qui font craindre une stratégie idéologique plutôt qu'économique du président chinois à l'heure où la Chine est à la peine dans sa croissance.

Des chiffres dans le rouge depuis plusieurs mois

En effet, le début d'année a été douloureux pour l'économie chinoise. Avec le protectionnisme américain et le contexte général de forte inflation, les exportations ont reculé de 6,8% sur un an en janvier et février cumulés, selon les statistiques de douane. Les ventes avaient même atteint leur point le plus bas en décembre, connaissant leur plus forte chute depuis le début de la pandémie de Covid.

Pourtant, le gouvernement avait misé sur la levée des restrictions pour relancer son économie paralysée depuis 3 ans en raisons des mesures sanitaires drastiques imposées dans tout le pays. Mais cette sortie de restriction n'a pas eu l'effet escompté, avec une flambée des cas de Covid qui ont bloqué la production et les chaînes logistiques. Résultat : les importations ont baissé de 10,2% sur un an. Des chiffres qui laissent planer le doute sur la croissance chinoise de 5% annoncée pour 2023.

Xi Jinping renforce son autorité

Malgré ces mauvais résultats, Xi Jinping a décidé de garder une grande partie de ses ministres. Ainsi, outre les hauts responsables économiques conservés, le président chinois a maintenu Ma Xiaowei à la direction de la Commission nationale de la santé, malgré une politique "zéro covid" très contestée dans le pays.

Pékin a également annoncé les prises de postes de Ding Xuexiang et He Lifeng, deux collaborateurs de longue date de Xi Jinping, en tant que vice-premiers ministres du nouveau premier ministre Li Quiang. Le président chinois n'a fait qu'assoir son pouvoir en plaçant une grande partie de ses fidèles de longue date au sein du gouvernement. Pour rappel, Xi Jinping a été réélu vendredi 10 mars pour un troisième mandat à 2 952 votes pour, zéro contre et aucune abstention.

Les tensions avec les Etats-Unis toujours vives

Enfin, l'une des nominations annoncées pourrait continuer à alimenter les tensions entre les Etats-Unis et la Chine. Le général Li Shangfu, accusé d'avoir acheté des armes russes et sanctionné par le gouvernement américain en 2018, a été nommé ministre de la défense. Une nomination qui appuie les tensions entre les deux grandes puissances après l'entrée d'un ballon espion chinois dans l'espace aérien américain ces dernières semaines.

Et comme si le feu n'était pas assez vif, le président chinois a directement critiqué les Etats-unis en reprochant « une politique d'endiguement, d'encerclement et de répression contre la Chine » dans un compte-rendu publié lundi soir.