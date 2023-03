La Chine « ne doit compter que sur elle-même » pour sa production industrielle et agricole, affirme Xi Jinping

En quête d'une souveraineté toujours plus forte, la Chine compte renforcer sa production industrielle et agricole pour dépendre le moins possible de l'étranger, a déclaré le président chinois Xi Jinping, alors que les sujets de tension se multiplient avec l'Occident.

« Je dis souvent qu'il y a deux choses (critiques) à assurer : la première, c'est le bol de nourriture de la Chine », a-t-il insisté lors de la session annuelle du Parlement. « La seconde, c'est de bâtir un secteur manufacturier fort », a complété Xi Jinping d'après les propos publiés lundi par le Quotidien du Peuple, organe du Parti communiste au pouvoir.

« Les marchés internationaux ne peuvent pas nous protéger »

« Un grand pays de 1,4 milliard d'habitants ne doit compter que sur lui-même pour résoudre ces deux problématiques », a déclaré le président chinois. « Les marchés internationaux ne peuvent pas nous protéger ».

Le dirigeant, qui s'exprimait dimanche à Pékin face à des députés du Jiangsu (à l'est du pays), une des provinces côtières les plus prospères, dit vouloir accélérer le développement chinois pour en faire « un grand pays socialiste moderne à tous égards », selon d'autres propos rapportés par l'agence officielle Chine nouvelle.

Depuis plusieurs années, la Chine et les Etats-Unis, cherchent à découpler leurs économies, c'est-à-dire la dépendance réciproque à des technologies importées, en particulier dans les semi-conducteurs, ces puces électroniques omniprésentes dans les téléphones, les véhicules et de nombreux produits de pointe y compris militaires. Washington impose ces derniers mois les sanctions à l'encontre des fabricants de puces chinois, désormais entravés pour s'approvisionner en technologies américaines.

Après des années de décollage économique exponentiel, les ambitions économiques de Pékin se heurtent pour l'instant aux conséquences de la pandémie qui persiste et paralyse son économie par intermittence depuis trois ans. La Chine a dévoilé dimanche un objectif de croissance « d'environ 5% » pour 2023, à l'ouverture de la session annuelle du Parlement, durant laquelle Xi Jinping obtiendra un nouveau mandat présidentiel de cinq ans.

En 2022, le PIB chinois a augmenté de seulement 3%, une hausse parmi les plus faibles en 40 ans, sur fond de ralentissement économique, d'épidémie de Covid-19, de confinements et d'une crise dans l'immobilier.

Au-delà des objectifs économiques affichés, la Chine réhausse son budget militaire dans la continuité de la hausse continue observée depuis plusieurs années. En 2023, les dépenses militaires seront en hausse de +7,2% pour la plus grande armée du monde en termes d'effectifs.