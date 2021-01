La France devrait recevoir plus de 420 millions pour amortir le Brexit

Un accord a certes été trouvé entre l'UE et le Royaume-Uni pour lui permettre de quitter l'Union. Mais ce départ n'est pas sans provoquer des dommages collatéraux pour le commerce européen. Pour amortir les pertes du Brexit dans les secteurs les plus touchés par la rupture des précédents accords, la France devrait toucher plus de 420 millions d'euros issus de la réserve d'ajustement de 5 milliards d'euros mise en place par l'Union européenne. L'Hexagone se place ainsi en quatrième position des pays bénéficiaires, selon une proposition dévoilée ce mercredi par la Commission européenne.

