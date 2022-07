La Russie "n'a pas encore commencé les choses sérieuses" en Ukraine, prévient Poutine

Les récentes avancées de l'armée russe dans le Donbass semble avoir redonné à Vladimir Poutine son optimisme. « Chacun doit savoir que nous n'avons pas encore commencé les choses sérieuses », en Ukraine, a lancé le maître du Kremlin dans un discours aux parlementaires russes diffusé à la télévision, avant de défier les pays Occidentaux.

« Nous entendons qu'ils veulent nous vaincre sur le champ de bataille. Que dire ? Qu'ils essaient ! », a lancé M. Poutine en forme d'avertissement aux Américains et Européens dont les livraisons d'armes lourdes en Ukraine s'accélèrent pour aider Kiev à répondre à l'invasion russe lancée le 24 février. « En même temps, nous ne refusons pas les négociations de paix. Mais ceux qui les refusent doivent savoir que plus longtemps (ils refuseront), plus il leur sera difficile de négocier avec nous », a-t-il insisté.

Menaces répétées aux Occidentaux

Vladimir Poutine multiplie les invectives à l'adresse des Occidentaux depuis le début du conflit ukrainien. Il leur reproche de fournir du matériel à la défense ukrainienne, de frapper en rétorsion la Russie de sanctions économiques qualifiées « d'illégales » et rétorque à chacun des messages de fermeté des dirigeants Occidentaux par des menaces ouvertes. Ainsi n'avait-il pas hésité à brandir la menace d'une frappe nucléaire, tabou absolu des relations internationales depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, en mettant en alerte la force de dissuasion russe dès les premiers jours de la guerre fin février et début mars.

Sur le sol ukrainien, l'armée russe occupe toujours une partie de l'Est et du Sud du pays. Ses troupes concentrent leurs efforts sur le Donbass où elles avancent lentement mais régulièrement depuis plusieurs semaines. Avec pour objectif la conquête de l'ensemble du Donbass. Une poussée que les forces ukrainiennes parviennent à ralentir mais pas à endiguer. L'armée ukrainienne a ainsi du abandonner les villes de Severodonetsk et Lyssytchansk à l'armée russe dans le Donbass. Poursuivant sa stratégie de pilonnage des villes ukrainiennes à l'artillerie, où militaires et civils sont communément visés, Moscou redouble les bombardements et vise ses prochains objectifs militaires, en particulier Kramatorsk.