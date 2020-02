Le commerce mondial confronté aux tensions protectionnistes

Tensions protectionnistes, urgence climatique, foyers de contestation sociale... dans leur dernier baromètre publié ce mardi 4 février, les économistes de Coface prévoient la poursuite du coup de frein de l'économie mondiale en 2020. L'assureur-crédit anticipe une accélération du produit intérieur brut (PIB) planétaire à 2,4% cette année contre 2,5% l'année précédente. Malgré la récente signature de l'accord de phase 1 entre la Chine et les Etats-Unis, les tensions sur le commerce mondial persistent. L'arrivée du coronavirus en Chine a alerté les marchés mondiaux la semaine dernière et les conséquences sur l'économie planétaire demeurent bien incertaines à ce stade.

"Les marchés américains rebondissent après leur pire semaine en six mois, les investisseurs continuant d'évaluer la juxtaposition de données économiques et bénéfices d'entreprises meilleurs que prévu avec les dommages potentiels que le coronavirus peut infliger à l'économie mondiale", a estimé Art Hogan de National Holdings d'après des propos rapportés par l'AFP. "L'ampleur de l'impact du virus sur l'économie mondiale dépendra en grande partie de la capacité des principaux gouvernements du monde à déployer efficacement des ressources pour contenir la flambée", remarque-t-il. Mais déjà,"les investisseurs semblent réagir positivement aux mesures actuellement prises par les autorités chinoises".

Plusieurs économistes s'accordent à dire que la récente signature entre les Etats-Unis et la Chine est loin de mettre fin à la guerre commerciale amorcée depuis début 2018. Pour les économistes de l'assureur-crédit, cet engagement "ne s'attaque pas à certaines des principales sources de tension, notamment l'utilisation par la Chine de subventions industrielles. En outre, dans cette phase, la majeure partie des droits de douane restent en place, avec les effets négatifs qu'ils ont eu sur l'économie mondiale". C'est un avis partagé par l'économiste Sébastien Jean, directeur du CEPII. Dans une récente note, le chercheur souligne les limites de cette entente :

Surtout, le périmètre de la hausse des mesures protectionnistes est loin de se limiter aux deux premières puissances économiques mondiales. "Seulement 23 % de toutes les mesures protectionnistes prises entre le premier janvier 2017 et le 15 novembre 2019 ont été prises par les États-Unis ou la Chine" ajoutent les auteurs du baromètre.

En Europe, le moteur industriel demeure fragile. Le ralentissement chinois et les incertitudes liées aux futures relations commerciales entre le Royaume-Uni et l'Union européenne contribuent à alimenter le doute pour les entrepreneurs implantés sur les deux côtés de la Manche. Dans une récente note, l'économiste de Oddo Securities, Bruno Cavalier indiquait que :

"sur le principe, l'UE et le RU sont d'accord pour viser un accord de libre-échange sur les biens, sans droits de douane ni quotas, ce qui clarifierait la situation après quatre années assez brumeuses. Dès lors que le RU n'est plus dans l'UE et se refuse à un scénario de type norvégien, c'est la moins mauvaise des options. Mais en pratique les négociations n'ont pas encore débuté. Elles peuvent achopper sur de multiples points de détail. L'incertitude concernant les débouchés sur le marché britannique (ces exportations de biens représentent 2.5% du PIB allemand) peut limiter le sursaut des indices de confiance".