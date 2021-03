Vers 12H35 à Paris, le dollar gagnait 0,31% face à l'euro, à 1,1879 dollar pour un euro, après avoir atteint 1,1865 dollar, un plus haut depuis fin novembre. Le dollar index, qui compare le billet vert aux autres grandes devises, évoluait lui aussi à ses plus hauts en un peu plus de trois mois.

Le Sénat américain a approuvé samedi le plan de 1.900 milliards de dollars voulu par Joe Biden pour relancer la première économie mondiale, frappée par la pandémie. Le chef de file des...