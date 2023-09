Platine : le bond de la demande mondiale met le marché sous tension

Si la transition énergétique fait craindre des tensions sur les marchés des métaux stratégiques comme le lithium, le nickel, le cobalt en raison de la forte demande pour produire des batteries pour véhicules électriques, des panneaux solaires, des éoliennes en mer ou encore pour installer des milliers de kilomètres de réseaux électriques..., d'autres métaux connaissent également des tensions sur leurs fondamentaux.

C'est le cas du platine, qui fait partie de la famille des métaux précieux, avec l'or, l'argent et le palladium. Il va enregistrer un déficit d'un million d'onces (une once = 31,1 grammes) « en raison de la forte croissance de la demande dans les secteurs automobile et industriel et de la stagnation de l'offre », indique le World Platinum Investment Council (WPIC), dans son dernier rapport trimestriel, précisant qu'il s'agit là « du déficit le plus important jamais enregistré, à la fois en termes d'onces absolues et en pourcentage de la demande annuelle ». En 2023, l'offre totale devrait rester stable par rapport à 2022, soit 7,224 millions d'onces (-31.000 d'onces), tandis que la demande devrait augmenter de manière significative de 27% pour atteindre 8,23 millions d'onces (+1,74 million d'onces).

Hausse de la production mondiale de poids lourds

La tendance est majoritairement portée par le secteur automobile (+13%) qui va consommer 2,667 millions d'onces. « La pénurie de semi-conducteurs continuant à se résorber », note le WPIC, cela a conduit à augmenter la production de véhicules à l'échelle mondiale, de 6% pour les véhicules légers et 7% pour les poids lourds. Par ailleurs, « le renforcement des normes d'émissions chinoises pour les poids lourds appliqué depuis le 1er juillet 2023 entraînera une hausse de la demande de platine, les systèmes de filtres à particules revêtus de platinoïdes étant progressivement mis en place », ajoute le WPIC.

Le platine bénéficie aussi de la poursuite de sa substitution au palladium. Ce dernier, qui a des propriétés semblables au platine, est aujourd'hui plus cher. L'once de platine évolue autour de 960 dollars, en hausse par rapport au 882 dollars de la mi-août, mais reste inférieur au palladium qui cote autour de 1.250 dollars l'once (il atteignait 2.316 dollars il y a 11 mois). « Notre étude montre que la croissance de la demande automobile et industrielle sous-tend la croissance totale de la demande pour 2024 et au-delà », a pointé Trevor Raymond, PDG du World Platinum Investment Council. Dans ses applications industrielles, les besoins en platine ont été revus en hausse, passant à 2,67 millions d'onces (+14 % en glissement annuel, +336.000 onces), notamment dans les secteurs du verre (+50 %) et de la chimie (+12 %).

Investissements dans le métal précieux

En tant que métal précieux, le platine est également prisé par les fonds d'investissement, car il permet comme l'or de se protéger de l'inflation et de la hausse des taux. Au deuxième trimestre, précise le WPIC, ce sont surtout des fonds sud-africains qui ont « manifesté un regain d'intérêt significatif de préférence aux actions minières des platinoïdes ».

Sur l'ensemble de l'année, les investissements dans le métal précieux sous la forme de lingots et de pièces de monnaie vont bondir de 45%, notamment grâce au Japon. Quant à l'offre, elle a des difficultés à répondre à ces nouveaux besoins. Au deuxième trimestre, la production de platine raffiné a baissé de 4% sur un an, « les augmentations en Amérique du Nord et en Russie ayant été largement compensées par une baisse en Afrique du Sud », où le secteur minier est perturbé par les pénuries d'électricité. De même, le recyclage est en recul tant sur celui des catalyseurs automobiles (-13%) que des bijoux (-9%). Sur l'ensemble de l'année, le recul du recyclage s'affiche à -4%.

Le marché prometteur de l'hydrogène vert

Ce déséquilibre entre l'offre et la demande va conduire à puiser dans les stocks. « D'ici à la fin de l'année 2023, les stocks en surface ne représenteront plus que cinq mois de la demande annuelle, la plupart de ces stocks étant conservés en Chine et ne pouvant pas être facilement exportés pour faire face aux pénuries mondiales, ce qui accroît les inquiétudes quant à la disponibilité du métal », souligne Trevor Raymond. Il plaide en faveur d'investissement dans le secteur d'autant que le platine pourrait devenir lui aussi un métal stratégique dans la transition énergétique, grâce au développement de l'hydrogène. La production d'hydrogène vert passe par l'utilisation d'électrolyseurs intégrant du platine, ce qui devrait créer un nouveau marché prometteur pour le métal précieux.