Le Puy du Fou va s’installer au pied de la Muraille de Chine

Deux mois après le lancement du parc espagnol El sueno de Toledo, le Puy du Fou annonce la création d'un « grand spectacle nocturne » à Qinhuangdao, à l'est de Pékin. « C'est le début de la Grande Muraille, qui se jette dans la mer de Bohaï. Un lieu symbolique pour les Chinois et pour le monde entier », explique Nicolas de Villiers, président du Puy du Fou. Réputée pour l'histoire légendaire de l'empereur Qin Shi Huang venu y chercher la source de l'immortalité, cette cité portuaire et balnéaire serait l'une des plus fréquentées du pays.

Conçu sur le modèle des spectacles vivants de la "Cinéscénie" (en Vendée) ou d'El Sueno de Toledo (Espagne), le projet du Puy du Fou s'accompagne de la création d'un hôtel à thème, d'un restaurant et d'un village d'époque. Le premier spectacle pourrait avoir lieu à l'été 2022. Le gouvernement de la ville aurait donné son feu vert. Présent depuis trois ans à Hangzhou avec la création d'une filiale Puy du Fou Asia pour déployer le concept vendéen sur le territoire chinois, le Puy du Fou a conclu un accord de partenariat avec la société privée chinoise d'investissement Yongchang Ledi, positionnée dans l'immobilier, la culture et la formation. « Une...