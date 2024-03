Le ton monte entre la Chine et les Philippines après un incident en mer, Manille dénonce des « actions belliqueuses » de Pékin

Les Philippines ont annoncé ce lundi avoir convoqué un diplomate de l'ambassade de Chine à Manille après des « actions belliqueuses » menées par des garde-côtes et un navire chinois près d'un récif situé en mer de Chine méridionale. Manille a fait part de ses « vives protestations contre les actions agressives entreprises samedi par les garde-côtes et la milice maritime chinoise » contre un navire de ravitaillement philippin au large de l'atoll Second Thomas, un récif contesté en mer de Chine méridionale.

Selon les Philippines, les garde-côtes chinois ont bloqué un navire de ravitaillement et l'ont endommagé en faisant usage de canons à eau, blessant trois soldats. Toujours selon Manille, le navire philippin attaqué samedi menait une mission de rotation et de ravitaillement de routine sur l'atoll.

« Ce n'(était) qu'une opération ordinaire de rotation et de ravitaillement, mais regardez comment les Chinois réagissent », a déploré devant des journalistes le conseiller à la sécurité nationale de Manille, Eduardo Ano, selon une retranscription d'interview que l'AFP s'est procurée.

Le navire d'escorte des garde-côtes qui lui a porté assistance a déployé des canots pneumatiques à coque rigide pour acheminer sa cargaison et son personnel sur l'atoll. Des soldats philippins stationnés sur le haut-fond vivent à bord d'un navire de la marine désaffecté, le BRP Sierra Madre, et ont besoin d'être fréquemment ravitaillés. La liaison maritime est également nécessaire pour les rotations de personnel.

« Intrusion illégale »

Les Etats-Unis, qui ont un pacte de défense avec les Philippines, ont dénoncé l'assaut. « Les actions (chinoises) déstabilisent la région et traduisent un clair mépris de la loi internationale », a estimé le porte-parole du Département d'Etat, Matthew Miller, réaffirmant l'engagement de Washington envers Manille.

Les garde-côtes chinois ont de leur côté qualifié leurs manœuvres de « régulation, interception et expulsion légitime » d'un bateau étranger ayant « tenté de pénétrer de force » dans les eaux chinoises.

Ce lundi, l'ambassade de Chine à Manille a indiqué avoir adressé une protestation « solennelle » auprès des Philippines après un nouvel incident en mer de Chine méridionale, qualifié par Pékin d'« intrusion illégale ».

« Le 23 mars, les Philippines ont violé leurs propres engagements, ignoré l'opposition ferme et les avertissements préalables de la Chine, et ont insisté pour envoyer un navire de ravitaillement et deux navires de garde-côtes pour pénétrer arbitrairement dans les eaux proches du récif Ren'ai dans les îles Nansha de la Chine », indique l'ambassade dans un communiqué, utilisant l'appellation chinoise de l'atoll Second Thomas.

Au cours des derniers mois, des navires chinois ont déjà fait usage de canons à eau et sont entrés en collision avec des navires philippins à proximité de cet atoll. Pékin revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, y compris des eaux et des îles proches des côtes de plusieurs pays voisins, en dépit d'une décision de la justice internationale en 2016.

Les Philippines, Brunei, la Malaisie, Taïwan et le Vietnam revendiquent également plusieurs récifs et îlots dans cette mer, dont certaines zones pourraient receler de riches réserves de pétrole. Les relations entre Manille et Pékin se sont détériorées depuis l'élection en 2022 du président Marcos, qui a décidé de renforcer les liens avec les Etats-Unis, alliés traditionnels du pays, et de s'opposer aux actions de Pékin en mer de Chine méridionale.

(Avec AFP)