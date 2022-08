Les Etats-Unis et Taïwan resserrent leurs liens en préparant un accord commercial

C'est une nouvelle étape qui vient d'être franchie entre les Etats-Unis et Taïwan et qui ne devrait pas apaiser la colère de la Chine. Le bureau de la représentante américaine au Commerce américaine, Katherine Tai, a indiqué, mercredi, que Washington et Taipei allaient entamer, cet automne, des négociations formelles en vue d'un accord commercial et d'investissements. Des discussions qui s'inscrivent dans le cadre d'une initiative annoncée en juin, et qui a déjà donné lieu à une première rencontre le même mois. Outre le développement des échanges et des investissements, les pourparlers porteront aussi sur les réponses à apporter aux « politiques et méthodes contraires au marché », selon le bureau de Katherine Tai, ce qui pourrait être interprété comme une référence à la Chine.

Lire aussiTaïwan, un État numérique ouvert qui se veut l'exact opposé à celui de la Chine

Après la visite de la présidente de la Chambre américaine des représentants, Nancy Pelosi, sur l'île début août puis celle d'un groupe de parlementaires, lundi, cette annonce constitue un nouveau témoignage de la volonté des Etats-Unis de se rapprocher davantage de Taïwan, déjà un partenaire commercial important. En effet, Taipei et Washington sont déjà liés, depuis 1994, par un « cadre » relatif au commerce et aux investissements, qui n'est pas un accord formel. Un accord commercial « renforcera les échanges et l'investissement », et « promouvra l'innovation et une croissance économique inclusive pour nos travailleurs et nos entreprises », a déclaré Sarah Bianchi, adjointe à la représentante américaine au Commerce.

Renforcement de la présence militaire américaine

Quelques jours plus tôt, Kurt Campbell, coordinateur de la Maison Blanche pour l'Asie-Pacifique a, également, affirmé que Washington allait non seulement consolider ses liens commerciaux avec Taïwan mais encore renforcer sa présence militaire en effectuant de nouveaux passages aériens et maritimes dans le détroit. Une réponse aux actions « provocatrices » de la Chine (incursions aériennes massives et tirs de missiles dans les eaux taïwanaises, voire japonaises...), les Etats-Unis affirmant que Pékin a utilisé la visite de Nancy Pelosi à Taïwan pour tenter de bouleverser le statu quo concernant la situation de l'île. La protection de l'île continuera d'être une priorité: des navires et avions américains effectueront de nouveaux passages dans le détroit de Taïwan « dans les prochaines semaines », a, ainsi, décrit Kurt Campbell. Les forces américaines « vont continuer à voler, naviguer ou opérer partout où le droit international l'autorise », a-t-il poursuivi, sans préciser la nature des déploiements effectués dans le détroit ou leur calendrier.

Colère de la Chine

Mais ces rapprochements pourraient bien déclencher, à nouveau, la colère de la Chine qui revendique Taïwan comme partie de son territoire et s'oppose à ce que la démocratie autonome soit vue comme une nation indépendante. Les autorités chinoises ont considéré comme une provocation la visite de la cheffe de file démocrate à la Chambre basse et répondu par des sanctions commerciales imposées à Taïwan ainsi qu'à l'encontre de représentants et élus de l'île accusés de soutenir son indépendance. Parmi eux figure, notamment, l'ambassadeur de Taipei aux Etats-Unis. Pékin a également mené de nombreuses manœuvres militaires près de l'île, les plus importants jamais réalisés par le pays autour de Taïwan. Elles devaient prendre fin dimanche mais, lundi, la Chine a annoncé avoir organisé de nouveaux exercices militaires