Macron réaffirme ses positions à la veille de sa visite à Washington

A la veille de sa visite d'Etat à Washington, Emmanuel Macron a réaffirmé dans une interview à Fox News diffusée dimanche, ses positions sur l'Iran en appelant les Etats-Unis à rester dans le cadre de l'accord sur le programme nucléaire iranien, mais aussi sa ligne sur les droits de douane sur l'acier, deux pommes de discorde avec Donald Trump. Il a par ailleurs mis en garde contre tout départ précipité des Etats-Unis de Syrie.

"Le jour où nous aurons terminé cette guerre contre l'Etat islamique, si nous partons, définitivement et complètement, même sur le plan politique, nous laisserons le terrain au régime iranien, Bachar al Assad et ses hommes et ils prépareront une nouvelle guerre", a dit le chef de l'Etat français.