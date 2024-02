Mer Rouge : deux bateaux, américain et britannique, touchés par des frappes houthies

Les attaques contre des navires en mer Rouge se perpétuent. Et ce malgré les forces en présence comme les Etats-Unis ou encore le Royaume-Uni, venues sécuriser la zone. Les rebelles houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, ont affirmé ce mardi avoir visé des navires américains et britanniques lors de deux attaques distinctes en mer Rouge, dont l'une a été signalée par une société de sécurité maritime.

« La première (attaque) visait le navire américain "Star Nasia", tandis que l'autre visait le navire britannique "Morning Tide" », a déclaré le porte-parole des Houthis, Yahya Saree, dans un communiqué.

Un peu plus tôt, la société de sécurité spécialisée dans le transport maritime Ambrey avait fait état d'une attaque de drone contre un navire britannique. D'après l'agence de sécurité maritime britannique (UKTMO), une fenêtre du cargo a été « légèrement » endommagée par un tir de drone au-dessus du navire qui se situait alors à 57 milles nautiques, soit environ 105 kilomètres, à l'ouest de Hodeïda, grand port de la côte ouest du Yémen, sous contrôle des rebelles Houthis.

Frappes dans la nuit

Des attaques revendiquées après des frappes menées par les Etats-Unis au Yémen contre les Houthis dans la nuit de lundi à mardi. L'armée américaine a mené « une frappe d'autodéfense contre deux drones de surface navals chargés d'explosifs » vers 13H30 heure de Paris, a déclaré le Centcom sur le réseau social X (Ex-Twitter). Les forces américaines ont « identifié » ces drones dans « les zones du Yémen contrôlées par les Houthis » et ont estimé qu'ils représentaient « une menace imminente pour les navires de la marine américaine et les navires marchands », a-t-il ajouté, reprenant les mots généralement utilisés après chaque frappe.

Pour rappel, les forces américaines ont multiplié les opérations au Yémen et au large de ce pays en guerre, disant agir pour protéger la navigation en mer Rouge et dans le Golfe d'Aden des attaques des Houthis. Depuis le mois de novembre, les Houthis perpétuent des attaques contre des navires commerciaux qui ont des intérêts avec Israël. Ils déclarent agir en soutien des Palestiniens de Gaza, où Israël est en guerre contre le mouvement islamiste Hamas au pouvoir dans ce petit territoire.

Soutenus par l'Iran, bête noire des Etats-Unis, les rebelles Houthis contrôlent une bonne partie du Yémen après près d'une décennie de guerre contre le gouvernement yéménite. Ce dernier a même demandé fin janvier de l'aide aux Etats-Unis et à l'Arabie Saoudite pour « éliminer les capacités militaires des Houthis ».

Craintes sur la croissance

Mais les attaques se répercutent de plus en plus sur le commerce international. Car la mer Rouge, située juste avant le canal de Suez, est un point de passage central du commerce mondial qui voit ainsi passer près de 12% du trafic. Dans le détail, le volume commercial transitant par le Canal de Suez a même diminué de 42% ces deux derniers mois, selon l'ONU. Avec la multiplication des attaques, les navires effectuent alors un détour par le Cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud. Le trajet devient ainsi plus long et plus coûteux, avec de possibles impacts sur les prix des marchandises et des hydrocarbures.

Une crise qui pourrait avoir à la longue un impact sur la croissance. « Si elle s'avérait persistante », la hausse des coûts du transport maritime pourrait gonfler l'inflation en 2024, à hauteur de 0,4 point de plus au bout d'un an environ au sein des pays développés, estime l'OCDE lundi dans son rapport trimestriel. Or, c'est justement grâce au ralentissement de l'inflation, couplé à la baisse des taux d'intérêt des banques centrales, qu'une reprise économique durable pourrait voir le jour, selon les grands instituts internationaux.

