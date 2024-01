Mer Rouge : un missile Houthis fait mouche dans le Golfe d'Aden, un pétrolier britannique en feu

Un pétrolier britannique en feu. Frappé par des missiles tirés depuis les zones du Yémen contrôlées par les rebelles Houthis, le « Marlin Luanda » a été « touché de plein fouet » ce vendredi alors qu'il traversait le golfe d'Aden, ont indiqué les rebelles proches du régime iranien, confirmant les annonces de la société privée de risques maritimes Ambrey, laquelle avait rapporté plus tôt qu'un navire marchand avait été touché dans la même zone, signalant un incendie à bord.

Un missile passe à un mètre d'un navire

Cette attaque est la plus grave depuis le début des attaques en novembre. Elle traduit l'extrême tension dans cette zone qui relie l'océan Indien à la mer Méditerranée via le canal de Suez. Plus tôt ce vendredi, le Commandement militaire américain au Moyen-Orient (Centcom) a indiqué avoir détruit un missile antinavire qui se dirigeait vers l'endroit où se trouvait un destroyer de classe Arleigh Burke et il a été détruit sans faire « ni blessés, ni dommages ». Auparavant, l'agence de sécurité maritime britannique UKMTO a rapporté que deux missiles avaient explosé vendredi près d'un navire au large du sud du Yémen. A environ un mètre, selon la société Ambrey. Jeudi, Washington et Londres ont annoncé des sanctions contre quatre hauts responsables Houthis, accusés d'être impliqués dans l'organisation de ces attaques.

Chute du trafic

Ces tensions ont poussé certains armateurs à suspendre les transits par la mer Rouge, qui voit passer en temps normal jusqu'à 12% du commerce mondial, et à contourner l'Afrique pour rallier l'Asie à l'Europe. Les répercussions sur le trafic maritime et le commerce mondial se déjà font ressentir. Selon l'ONU, le volume commercial transitant par le canal de Suez, passage crucial qui relie la mer Rouge à la Méditerranée, a ainsi diminué de 42% ces deux derniers mois. Le nombre hebdomadaire de porte-conteneurs a quant à lui baissé de 67% sur un an.

« Les plus grands porte-conteneurs étant principalement ceux qui n'empruntent plus le Canal de Suez, le déclin en quantité de conteneurs est encore plus important », a noté M. Hoffman.

La baisse du transit des pétroliers est, elle, de 18%, celle des cargos de vrac (grain, charbon...) de 6% et les transports de gaz sont à l'arrêt.

D'autres points chauds

Les perturbations du commerce en mer Rouge sont d'autant plus inquiétantes que « plus de 80% » du commerce mondial de biens se fait par voie maritime et que « d'autres routes importantes sont déjà sous tension », souligne la Cnuced, l'organe de l'ONU chargé du commerce et du développement. Ainsi, le transit via la mer Noire a été largement perturbé après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, entrainant dans les mois qui ont suivi une flambée des prix alimentaires mondiaux. Et en raison d'une sécheresse, le niveau de l'eau dans le canal de Panama a largement baissé, réduisant le trafic. Ainsi, le mois dernier, le nombre de passages par ce canal a baissé de 36% par rapport à un an plus tôt, et de 62% par rapport à deux ans plus tôt, selon la CNUCED.

« Des perturbations prolongées sur des routes commerciales majeures pourraient affecter les chaînes d'approvisionnement mondial, entrainant des délais pour les livraisons de biens, une augmentation des coûts et un risque d'inflation », note l'agence onusienne, s'inquiétant en particulier pour les prix alimentaires mondiaux

Lire aussiAttaques des Houthis en mer Rouge : le Qatar alerte sur un risque de retard dans les livraisons de gaz