« Nos dirigeants n’ont pas perçu la réalité du régime de Poutine » (Nicolas Tenzer, géopolitologue enseignant à Sciences Po)

LA TRIBUNE DIMANCHE - Le 24 février, cela fera deux ans que la Russie a envahi l'Ukraine. Quel bilan tirez-vous de cette guerre ?

NICOLAS TENZER - En réalité, cela ne fait pas deux ans mais dix ans que dure ce conflit. Dès 2014, la Crimée a été occupée et prétendument annexée - première révision des frontières par la force en Europe, hors Seconde Guerre mondiale, depuis l'annexion des Sudètes par Hitler -, les troupes russes sont entrées dans le Donbass et elles ont fait main basse sur une partie des régions de Donetsk et Louhansk. Déjà, entre 2014 et février 2022, le conflit avait coûté la vie à 14. 000 personnes. Mais la guerre totale lancée par Poutine le 24 février 2022 est un coup de force sans commune mesure, dont le premier bilan - il faut toujours commencer par là - s'établit à partir des quatre catégories de crimes imprescriptibles, massifs et tous documentés commis par les Russes : crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crime de génocide et, bien sûr, crime d'agression, qui a permis tous les autres. Toutes les nations civilisées doivent prendre la mesure de ces massacres alors que beaucoup répètent à l'envi, en faisant une moquerie, le « plus jamais ça » entendu après Auschwitz, le Rwanda et Srebrenica... Pour la seule ville de Marioupol, les 50 .000 morts, selon des estimations crédibles, représentent environ 100 fois Oradour-sur-Glane.

Ensuite, nous devons parler sans cesse de l'extraordinaire résistance des Ukrainiens. Leur courage m'a frappé chaque fois que je suis retourné là-bas depuis le 24 février. Ils savent qu'ils ne peuvent pas abandonner, car cela signerait leur arrêt de mort à tous. Cette vaillance et cette conscience historique uniques ne sont pas en contradiction avec un traumatisme profond dont les effets vont perdurer durant des décennies, non seulement pour les combattants, avec les syndromes post-traumatiques classiques, mais aussi pour la population civile qui ne dort plus et dont la possible mort venue du ciel est comme une compagne perpétuelle. Ce qui m'a le plus marqué, ce sont les témoignages d'enfants, parfois d'à peine 6 ans, qui ont vu les horreurs de la guerre, a fortiori ceux qui ont perdu un père ou une mère, un frère ou une sœur, et qui en parlent avec la maturité d'un adulte. C'est un peuple qui n'aura pas eu d'enfance et qui n'aura plus jamais d'innocence. Aujourd'hui, près de 70 % des Ukrainiens comptent parmi leurs très proches un mort ou un mutilé à vie, qui a perdu une partie de son corps ou de son visage. C'est une situation semblable à celle qu'ont vécue en France les familles après la guerre de 14-18.

Enfin, je retiendrai la conviction des Ukrainiens, notamment des autorités, qu'ils devront à l'avenir ne compter que sur eux-mêmes pour assurer leur sécurité. Ils sont reconnaissants envers les États-Unis et les Européens, sans l'aide desquels ils n'auraient pas tenu. Mais outre la situation humiliante de devoir la demander, en particulier pour le président Zelensky, ils ont aussi ressenti une certaine indifférence des Alliés devant ces dizaines de milliers de vies sacrifiées en raison de la lenteur des livraisons d'armes. Je ne pense pas que ce ressentiment, justifié, reste sans conséquence.

Dans votre ouvrage, vous critiquez la cécité des pays européens face aux intentions de Vladimir Poutine en raison de ce que vous appelez « la perte de l'intelligence du monde », et d'un « mauvais réalisme » de notre diplomatie...

Je le dis aussi bien des Européens que des Américains, et ce ne sont pas tous les pays européens. Les pays baltes, la Pologne, la République tchèque avaient compris. Emmanuel Macron a reconnu dans son discours du 31 mai 2023 à Bratislava qu'on aurait dû les écouter. Mais globalement, nos dirigeants et leurs conseillers ont commis une faute intellectuelle dans l'analyse de la politique internationale, en ne percevant pas la signification profonde de la violation par Poutine du droit international et des crimes de guerre massifs qu'il a ordonnés depuis le début de la seconde guerre de Tchétchénie, puis en Géorgie, en Ukraine en 2014 et en Syrie, qui a été un point de bascule. Quand un État commet autant de crimes, cela signifie quelque chose. Le crime était le message et nous n'avons pas voulu l'entendre. Le fait que des dirigeants aient pu s'asseoir à la même table que Poutine, lui sourire, lui donner l'accolade et le tutoyer me paraît inconcevable. Ils ne comprenaient pas qu'ils se trouvaient devant l'un des pires criminels de l'histoire de l'humanité, au même titre qu'Abou Bakr al--Baghdadi, Ben Laden, Omar el-Béchir au Soudan, ou même un criminel de droit commun comme le mafieux Toto Riina. Quand le réel est vu à travers un pseudo-réalisme, pour parler comme Raymond Aron, l'oubli du crime annonce la faute stratégique. L'échelle des crimes commis est indicatrice d'une menace d'une ampleur inédite. Or, ces dirigeants ont fait de la Russie un régime normal, juste un peu plus « autoritaire », et non pas un régime hors norme par sa volonté de destruction radicale et sa nature totalitaire. Ils ont fait de Poutine une sorte de Bismarck alors qu'ils auraient dû y voir Hitler.

Deuxièmement, en ignorant la volonté du président russe de remettre radicalement en cause l'ordre international, les dirigeants occidentaux ont tenté coûte que coûte d'obtenir une paix illusoire sans voir que cela les affaiblissait et préparait une guerre encore plus terrible et plus compliquée à contrer. N'ayant pas perçu la réalité du régime, ils n'ont pas compris que la notion de négociation, d'accord de paix, de compromis perdait son sens. On l'a vu avec le « reset » lancé en 2009 par Barack Obama et Hillary Clinton, secrétaire d'État à l'époque, et avec l'idée fumeuse d'architecture de sécurité et de confiance - l'usage de ce dernier mot synthétise la faute de perception. Emmanuel Macron, victime lors de la campagne présidentielle de 2017 des Macron Leaks, ce qu'il a rappelé à Poutine lorsqu'il l'a reçu à Versailles, a fait preuve jusqu'à récemment d'une tolérance incroyable envers les attaques de la Russie sur le territoire français, sans beaucoup d'attention à l'égard des personnes ciblées par les attaques russes. Comme s'il fallait à tout prix, selon un mot entendu à l'époque, ne pas « endommager la relation franco-russe ». Nous payons ces fautes au prix fort et, aujourd'hui encore, nous ne sommes que moyennement sérieux.

Si Poutine avait été rationnel en valeur, il aurait poursuivi la politique de coopération avec l'Europe, les États-Unis et les institutions internationales

Les dirigeants occidentaux pensent que les régimes dictatoriaux réfléchissent comme nous selon leurs intérêts, avec une rationalité commune. Or, vous expliquez dans votre livre que c'est faux...

C'est un point important, qui suppose de revoir la distinction entre rationalité en valeur et rationalité instrumentale introduite par Max Weber. La rationalité instrumentale de Vladimir Poutine vise avant tout à atteindre ses objectifs. Il saisit avec beaucoup d'intelligence toutes les opportunités et sait profiter de nos faiblesses. Mais cette rationalité instrumentale est orientée vers un but qui n'est pas rationnel en soi. L'intérêt dont il se réclame est purement idéologique - car il y a bien une idéologie poutinienne même s'il n'existe pas de Manifeste du Parti communiste, de Petit Livre rouge ou de Mein Kampf qui l'explicite. Si Poutine avait été rationnel en valeur, il aurait poursuivi la politique de coopération avec l'Europe, les États-Unis et les institutions internationales. L'Otan comme l'UE avaient tendu la main : rappelons-nous l'Acte fondateur en 1997 entre l'Otan et Boris Eltsine, ou la « Russia First policy » de l'UE. Entre 2000 et 2014, on a privilégié la Russie par rapport aux autres pays en matière de coopération. Même l'agression militaire russe contre la Géorgie en 2008 n'a pas interrompu cette coopération. Moscou a pu bénéficier de prêts du FMI et de la Banque mondiale et d'aides de la Banque européenne de reconstruction et de développement (Berd). Si Poutine avait réellement voulu faire le bonheur de son peuple et développer son économie, il aurait saisi ces opportunités, d'autant qu'il bénéficiait à l'époque d'importants revenus dus au cours élevé des matières premières, notamment le pétrole et le gaz. Or, plutôt que d'investir dans l'éducation, la recherche, les infrastructures, la santé, etc., il a préféré consacrer plus de 7 % du PIB au secteur de la défense malgré une économie qui se situe au niveau de celle de l'Espagne. Il a également affecté plus de 3 milliards de dollars par an au développement d'un réseau de propagande pour diffuser sa vision idéologique et légitimer sa politique d'agression hors de Russie, y compris par des actions ciblées de corruption.

Le rôle joué par l'idéologie dans la politique de Poutine vous semble-t-il sous-estimé ?

Beaucoup d'analystes de politique étrangère n'y prêtent pas plus d'attention qu'aux crimes et aux violations du droit international. Pourtant, comme le remarquait Raymond Aron à propos de l'URSS, sans l'idéologie communiste, la politique russe aurait été complètement différente. Faute d'intelligence ou de lectures, ils n'ont pas voulu comprendre les racines idéologiques du poutinisme, mixture assez indigeste d'eurasianisme, de slavophilie, de nationalisme, d'antisémitisme, de paganisme et de culte de la mort. On raisonne encore comme si les intérêts de la Russie s'inscrivaient dans une continuité historique selon laquelle, si les tsars étaient restés à la tête du pays, ils auraient agi de la même manière. Il y a là la persistance d'une forme de romantisme un peu mièvre, comme une image chromo. Considérer ces mythologies d'une grande Russie, comme d'une Perse millénaire ou d'une Chine éternelle, est non seulement une façon d'essentialiser les pays et de fabriquer la légende d'une prétendue âme des peuples, mais revient aussi à dénier à chaque régime une spécificité. Surtout, cela sert les régimes dictatoriaux car cela noie leurs crimes sous un magma historique.

Cette idéologie russe bénéficie également du relais d'acteurs occidentaux influencés par le Kremlin ?

Concrètement, la corruption intellectuelle d'une grande partie des élites de la classe politique, sans parler des milieux entrepreneuriaux, et d'une partie des milieux universitaires a été massive dans de nombreux pays européens, notamment en France. Cette corruption intellectuelle s'accompagne bien sûr de cadeaux matériels, par exemple lorsque des hommes politiques sont rémunérés pour leurs activités de consultant ou de lobbying. Mener un travail de consultant pour la Russie, la Chine, la Turquie, l'Azerbaïdjan ou le Qatar n'est pas nécessairement illégal au regard du droit français. Certes, la rémunération ne viendra pas directement du Kremlin, mais par le biais d'une société russe - aucune grande entreprise n'est vraiment indépendante du pouvoir politique - ou, plus indirectement, par une entité d'un pays tiers par le détour d'une multitude d'intermédiaires. Or, si vous êtes un ancien ministre, un ancien président, un ancien parlementaire ou un ancien haut fonctionnaire civil ou militaire, cela me paraît poser un problème. Je plaide depuis longtemps pour que la loi l'interdise. Je l'avais préconisé lors de mon audition par la commission de l'Assemblée nationale sur les ingérences étrangères. On devrait au moins encadrer ces pratiques en exigeant une totale transparence, car des individus continuent aujourd'hui à diffuser ouvertement la propagande prorusse en France, profitant de l'absence d'un tel cadre juridique. Cette impunité est intolérable en temps de guerre.

Poutine se pose également en défenseur des valeurs conservatrices comme la famille, la patrie, etc., face à ce qu'il nomme la décadence de l'Occident. Cela peut-il trouver un écho auprès d'un public occidental en mal de repères, qui attendrait l'homme ou la femme providentiel qui réglera tous leurs problèmes ?

Des électeurs proches de l'extrême droite ou de la droite conservatrice peuvent être sensibles à un tel discours qui s'oppose à l'idéologie woke ou au mouvement LGBT. En réalité, ce courant s'inscrit dans l'héritage des traditionalistes français du XVIIIe ou du XIXe siècle, comme Joseph de Maistre ou Bonald, mais aussi dans le régime de Vichy. Or, en Russie, ce n'est qu'un discours. Poutine a été furieux lorsqu'ont éclaté le scandale des orgies sexuelles et l'étalement du luxe des élites au pouvoir qui en disaient long sur le comportement des oligarques et des mafieux entourant le président russe. Poutine lui-même n'est pas le parangon de la défense de la famille propre au conservatisme classique.

Aujourd'hui, la Syrie est devenue un narco-État

Dans votre livre, vous considérez que la guerre en Syrie, qui a fait 1 million de victimes, a été un « point de rupture » dans les relations internationales. Pourquoi?

D'abord parce que le refus d'intervenir du président Obama en 2013, après l'attaque chimique sur la Ghouta, a laissé les mains libres à Poutine. Il a vu que ses supposées lignes rouges étaient un tigre de papier. Même si nul ne peut en avoir la certitude absolue, je pense que, s'il n'y avait pas eu 2013, il n'y aurait pas eu 2014, autrement dit Poutine n'aurait pas osé attaquer l'Ukraine. La réaction des Occidentaux, notamment des Américains, mis à part François Hollande, devant ces crimes massifs a été l'indifférence. Leur poursuite en 2015 et 2016, avec la culmination dans l'horreur en direct qu'ont été le siège puis la prise d'Alep, a été permise par le refus de toute intervention alors même que des généraux, notamment américains, plaidaient en faveur d'une zone de non-survol. Nous avons laissé massacrer une population sous nos yeux, sans réagir. Je me souviens d'Emmanuel Macron disant qu'Assad était l'ennemi du peuple syrien, non celui de la France. Or, quand quelqu'un commet des crimes contre l'humanité, il devient l'ennemi de toutes les nations, en particulier de tous les États parties au statut de Rome de la Cour pénale internationale, même s'il n'y a pas eu pour l'instant d'inculpation du leader syrien pour des raisons juridiques. La propagande suggérait qu'il valait mieux avoir Assad que Daech.

C'est le mythe de la stabilité que vous critiquez dans votre ouvrage ?

C'était le dilemme dans lequel Assad voulait enfermer les Occidentaux, en posant qu'entre lui et Daech il n'y avait rien. Or, c'est lui qui a libéré les djihadistes ayant rejoint l'État islamique et qui a emprisonné et massacré tous ses opposants modérés qu'ils soient musulmans, chrétiens, communistes, athées... Aujourd'hui, la Syrie est devenue un narco-État, premier producteur du captagon, une drogue de synthèse qui représente une menace sécuritaire pour l'ensemble de la région.

Dans votre livre, vous introduisez la notion de mal pour juger les massacres commis par Poutine, passant de Raymond Aron à Hannah Arendt. Qu'entendez-vous par là, car elle n'est pas utilisée dans l'analyse des relations internationales ?

Il est vrai que le mal a, disons, mauvaise presse, parce que cette notion est employée à tort et à travers, notamment par les dirigeants américains, qui ont parlé d' « empire du mal » et d'« axe du mal », désignant indistinctement des États sans nécessairement déterminer la raison profonde pour laquelle la notion était appliquée. D'une part, le mal est lié à la violation massive, continue et délibérée des règles de base du droit international et à la perpétuation systématique de crimes de masse. Certes, c'est une notion philosophique et morale, mais elle permet de distinguer concrètement le bien et le mal, au regard du droit international et surtout de comprendre les intentions de ces régimes caractérisés par le mal absolu. Ils visent à détruire l'être humain en tant que telle, dans ce qu'il a d'unique. Il y a un moment où on ne peut plus relativiser. Toute guerre est certes horrible, mais certaines le sont plus que d'autres en raison de la destruction absolue qui en est le cœur et le principe. Celle menée par Hitler avait mis en son centre la Shoah. Poutine a martelé sa volonté de détruire complètement la nation ukrainienne. Assad, aidé par Poutine et l'Iran, a voulu détruire le peuple syrien avec sa politique de torture massive et d'extermination radicale de ses opposants. Or, nos politiques et stratèges éprouvent des difficultés à comprendre ce qui est radical et finalement nihiliste. Ils préfèrent enfermer le mal absolu dans le relatif - d'où la tentation de faire de la guerre russe contre l'Ukraine une guerre comme une autre, comme si elle était d'abord classique et territoriale.

D'où votre justification de refuser toute négociation avec Moscou. La Russie doit perdre cette guerre ?

Oui, sinon elle continuera à exercer son emprise, non seulement sur l'Ukraine, mais aussi sur la Géorgie, la Biélorussie, la Syrie, certains États d'Afrique, etc. Que signifierait l'ouverture de négociations ? D'abord une trahison de la parole des dirigeants occidentaux, Macron compris, qui ont assuré que l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine n'étaient pas négociables. Négocier signifierait, in fine, admettre la remise en question des frontières par la force. Ce serait un précédent qui encouragerait la Chine à envahir Taïwan. Comment alors obtenir que les criminels de guerre soient jugés et les dommages de guerre payés, comme l'ont exigé nos dirigeants ? En revanche, avec une capitulation, les Occidentaux seront en position de force pour imposer les termes et le contenu d'un accord, comme ce fut le cas avec l'Allemagne et le Japon après la fin de la Seconde Guerre mondiale.

_____

Nicolas Tenzer « Notre guerre. Le crime et l'oubli : pour une pensée

stratégique », éd. L'Observatoire, 602 pages, 28 euros.