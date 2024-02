Russie : des personnes rendant hommage à Alexeï Navalny arrêtées

Au lendemain de l'annonce de la mort d'Alexeï Navalny, au moins 212 personnes ont été arrêtées ce samedi, lors de rassemblements organisés en Russie en hommage à l'opposant à Vladimir Poutine, selon l'association de défense des droits OVD-Info. Pour rappel, Alexeï Navalny, un ancien avocat de 47 ans, a perdu connaissance et est décédé vendredi après une promenade dans la colonie pénitentiaire IK-3 située à Kharp, à environ 1.900 km au nord-est de Moscou, où il purgeait une peine de 30 ans, ont déclaré les autorités russes vendredi.

Arrestations dans 21 villes

Il s'agit de la plus importante vague d'arrestations en Russie depuis septembre 2022 quand plus de 1.300 personnes avaient été arrêtées lors de manifestations contre une « mobilisation partielle » des réservistes pour la campagne militaire en Ukraine.

OVD-Info, qui rend compte de la liberté de rassemblement en Russie, a fait état à 11h27 GMT samedi de plus de 212 arrestations dans 21 villes, dont 109 à Saint-Pétersbourg et 39 à Moscou, lors de veillées spontanées. L'association a également relevé des arrestations dans de plus petites villes de Russie, comme celle frontalière de Belgorod, où sept personnes ont été tuées jeudi lors d'un tir de missile ukrainien, ou encore de Vorkouta, un avant-poste minier de l'Arctique qui fut autrefois un centre de camps de travail forcé.

Des images filmées par Reuters à Moscou montrent les forces de l'ordre en train d'embarquer des personnes près d'un endroit où ont été déposés des fleurs et des messages de soutien. Reuters qui a relayé l'information n'a pas été en mesure de vérifier dans l'immédiat le décompte de manière indépendante.

Les centaines de fleurs et de bougies déposées à Moscou vendredi pour honorer la mémoire d'Alexeï Navalny ont pour la plupart été emportées dans la nuit dans des sacs noirs.

La famille demande le corps

Ce samedi, les proches d'Alexeï Navalny ont exigé que sa dépouille leur soit remise « immédiatement », après que la mère de l'opposant russe mort la veille a reçu un avis de décès officiel, a fait savoir une porte-parole, Kira Yarmysh.

« Nous demandons que le corps d'Alexeï Navalny soit immédiatement remis à sa famille », a déclaré Kira Yarmysh

Selon un employé de la prison, explique la porte-parole sur le réseau social X, la dépouille d'Alexeï Navalny aurait été emmenée à Salekhard, la ville proche du complexe pénitentiaire, par des enquêteurs russes pour mener des « recherches ». Cependant, un employé de la seule morgue de la ville a déclaré à Reuters que le corps ne s'y trouvait pas.

« À Salekhard, nous avons la seule morgue », a-t-il dit. « Je n'ai reçu personne, aucun corps (...) aucun document ». Il estime que les enquêteurs ont pu l'envoyer dans une autre ville de la région, Labytnangui, Nadym ou Ourengoï.

Lyudmila Navalnaya, la mère de l'opposant, s'est rendue samedi à la colonie pénitentiaire où son fils était détenu, accompagnée de l'avocat d'Alexeï Navalny, a rapporté le journal Novaya Gazeta.

(Avec Reuters)