Océans : la facture annuelle de l'inaction pourrait atteindre 400 milliards de dollars en 2050

Potentiellement catastrophiques, les conséquences du réchauffement climatique sur l'océan et la cryosphère (à savoir l'ensemble des éléments gelés à la surface de la planète) risquent aussi de coûter des sommes faramineuses à l'économie mondiale. Le rapport spécial publié mercredi par le Giec, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat de l'ONU, les évalue à 428 milliards de dollars par an d'ici 2050, "si les impacts humains sur les océans continuent avec la même vigueur".

Lire aussi: Océans: pour le Giec, "l'avenir est encore entre nos mains"

En 2100, en raison de l'accélération de l'ensemble des phénomènes qui impacteraient les mers, ces coûts pourraient même atteindre 1.979 milliards de dollars par an. En revanche, l'adoption de mesures visant à réduire ces impacts pourrait permettre d'économiser plus de 1.000 milliards de dollars par an d'ici à la fin du siècle, souligne le rapport, qui cite une étude publiée en 2013 aux Pays-Bas.

Entre 0,2 et 4,6% de la population mondiale affectée par les inondations

Ces coûts seraient liés à la dégradation de l'ensemble des services systémiques rendus par les océans aux humains. La baisse de la masse de poissons causée par la perte de biodiversité pourrait atteindre jusqu'à 24%, calcule par exemple le Giec. Mais le tourisme fait aussi partie des secteurs potentiellement affectés, ont souligné à plusieurs reprises les auteurs du rapport.

Plus spécifiquement, à cause de la montée des eaux, qui pourrait dépasser un mètre avant la fin du siècle, entre 0,2 et 4,6% de la population mondiale serait susceptible de subir des inondations côtières chaque année, si les mesures d'adaptation nécessaires ne sont pas adoptées. Cela causerait des pertes annuelles dont la moyenne dépasserait 0,3% du PIB mondial et pourrait atteindre 9,3%, relève encore le rapport, citant cette fois une étude américaine de 2014. Dans ce cas aussi, agir coûterait moins que l'inaction: investir dans les mesures d'adaptation nécessaires ferait baisser le nombre de personnes touchées comme les pertes de deux à trois fois.