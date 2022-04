Pénuries de carburant, d'électricité, de nourriture... le chaos règne au Sri Lanka

Après un week-end à braver le couvre-feu et à contourner le blocage des réseaux sociaux, les manifestations reprennent dans plusieurs villes de l'île pour demander le départ du président Rajapaksa et de son clan. Le président reste pourtant en place appelant à l'union nationale. "C'est une blague!" fustige l'opposition de ce pays de 22 millions d'habitants qui souffre de pénuries de biens essentiels, produits alimentaires, carburant, médicaments, de coupures d'électricité et d'une inflation record, et d'une grave crise de confiance dans le pouvoir exécutif depuis la crise du Covid et la disparition de l'activité touristique.