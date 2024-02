Pétrole : les Etats-Unis s’attaquent à la flotte « fantôme » de tankers russes qui permet à Moscou de contourner les sanctions occidentales

Ce vendredi, à la veille du deuxième anniversaire de l'invasion de l'Ukraine, et plus d'un an après de l'embargo des pays occidentaux (regroupant les membres du G7, de L'UE et l'Australie) sur le pétrole russe et le plafonnement du prix du brut russe, les Etats-Unis ont sanctionné la compagnie maritime nationale russe Sovcomflot et 14 pétroliers d'une « flotte fantôme » utilisés par la Russie pour contourner ces sanctions.

« La tentative du Kremlin d'échapper au plafonnement des prix en investissant dans une flotte fantôme (...) lui a permis d'obtenir une remise plus faible, des prix globalement plus élevés sur son pétrole l'été et l'automne derniers », a expliqué à des journalistes un responsable du département du Trésor.

Sovcomflot a 45 jours pour décharger le pétrole ou autres cargaisons des 14 navires.

Pour rappel, le mécanisme de plafonnement du prix impose à la Russie de vendre son pétrole à 60 dollars le baril maximum aux pays membres de la coalition. Il est aussi interdit pour les entreprises basées dans ces pays de fournir les services permettant le transport maritime, notamment l'assurance ou la réassurance, de pétrole vendu au-dessus de ce prix.

Pas d'assurance « P&I »

Ces vaisseaux fantômes ne disposent pas d'une assurance adéquate, appelée « P&I », pourtant obligatoire pour les navires commerciaux pour couvrir des risques de guerre aux collisions ou dommages environnementaux comme les marées noires. Quelque 90 à 95% du marché de l'assurance P&I sont entre les mains d'assureurs de l'Union européenne et du Royaume-Uni, qui n'ont du coup plus le droit d'assurer des cargaisons de pétrole vendu plus de 60 dollars le baril.

Composée de navires pétroliers à la propriété opaque ou dépourvus d'assurances appropriées, cette flotte clandestine a permis à la Russie de contourner les sanctions et d'exporter son pétrole afin de réduire ainsi l'impact sur ses revenus du mécanisme de plafonnement du prix du pétrole. Pour contourner les sanctions, Moscou a dû réduire sa dépendance à l'égard des services maritimes occidentaux en rachetant des tankers auxquels elle offre ses propres services d'assurance, selon Rystad Energy.

« Plus de 70% du pétrole russe transporté par la mer l'est grâce à la flotte fantôme », affirme Elina Ribakova, économiste au sein de la Kyiv School of Economics (KSE)

L'institut KSE estime dans son rapport « Russian Oil Tracker » de décembre que « 179 pétroliers » pleins d'or noir « ont quitté les ports russes en novembre 2023 ». En octobre, la flotte noire russe a ainsi permis l'exportation d'environ 2,3 millions de barils par jour de pétrole brut et de 800.000 barils par jour (mbj) de produits pétroliers, sur une production russe totale de 10 mbj, ajoute KSE.

« Ce n'est pas quelque chose d'inhabituel, même avant la guerre » » en Ukraine, fait remarquer Elina Ribakova, économiste au sein de l'Institut KSE, interrogée récemment par l'AFP. « La flotte fantôme est aussi utilisée pour s'affranchir du modèle économique du transport maritime de marchandise ».

Ce type de « flotte de l'ombre » (shadow fleet ou dark fleet) est par exemple aussi utilisée par l'Iran et le Venezuela, deux Etats sous sanctions pétrolières américaines, ou encore la Corée du Nord, souligne dans une note Elisabeth Braw, analyste de l'Atlantic Council, un centre de réflexion spécialisé dans les relations internationales.

Baisse des revenus pour la Russie

Pour autant, les sanctions ont eu pour effet de réduire d'un tiers les revenus que la Russie a tiré en 2023 de l'exportation de pétrole et produits pétroliers, par rapport à 2022, selon les pays de la coalition.

Cibler cette flotte fantôme « oblige la Russie à choisir entre utiliser les services de la coalition pour expédier son pétrole sous le prix plafond » ou le faire « via la flotte fantôme et faire face à des coûts croissants et à une application plus sévère des sanctions de la part des autorités occidentales », a détaillé le responsable du Trésor américain.

« Le plafonnement des prix du pétrole russe continue de servir son double objectif : limiter les profits du Kremlin tout en favorisant la stabilité des marchés de l'énergie », a estimé le secrétaire adjoint au Trésor américain, Wally Adeyemo, cité dans le communiqué.

D'après les données de Lloyd's List Intelligence, le nombre de ces bateaux a doublé l'an dernier et représente désormais environ 10% des pétroliers opérant au niveau international. L'Atlantic Council dénombrait en janvier 1.400 navires.

