Pétrole : les inquiétudes reviennent avec les sanctions américaines contre l’Iran

Le doute est de retour sur les marchés pétroliers. La forte croissance de la demande mondiale enregistrée aux premier, deuxième et troisième trimestres 2018 a fortement ralenti pour atteindre un rythme relativement faible de 1 million de barils par jour (mbj). L'AIE prévoit tout de même un rebond avec une demande de 100,2 mbj au quatrième trimestre, et s'attend à présent à ce que la croissance accélère de 1,5 mbj en 2019, contre 1,4 mbj en moyenne cette année. Cette légère révision est due à une hausse de la consommation en Asie, principalement.

« Malgré tout, les incertitudes sont considérables. Les risques liés à la stabilité de l'offre, qui se développeront plus tard cette année, pourraient entraîner une hausse des prix et avoir une incidence sur la croissance de la demande. Un autre facteur à prendre en compte est que les tensions commerciales pourraient s'aggraver et engendrer un ralentissement de la croissance économique, avec pour conséquence une baisse de la demande de pétrole », a déclaré l'AIE dans son rapport publié ce vendredi 10 août.