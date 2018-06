Pétrole : Russie et Arabie Saoudite veulent augmenter la production

La Russie et l'Arabie saoudite proposent aux pays de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) d'augmenter leur production de 1,5 million de barils par jour (mbj) pendant le troisième trimestre 2018, a déclaré samedi le ministre russe de l'Energie Alexandre Novak. "Nous le proposons seulement pour le troisième trimestre. En septembre, on regarde la situation sur le marché et on décide de la suite", a-t-il précisé.

Le président russe Vladimir Poutine et Alexandre Novak ont rencontré jeudi le prince héritier Mohammed ben Salmane et le ministre de l'Energie saoudien, avant le match d'ouverture de la Coupe du monde disputé par leurs deux pays à Moscou.

Baisse de la production du Venezuela

Depuis début 2017, un accord de limitation de la production de l'Opep et de ses partenaires a permis aux prix de remonter, mais certains acteurs du marché craignent désormais de voir le marché manquer d'offre en raison de la baisse de la production vénézuélienne et des sanctions américaines contre l'Iran.

L'Arabie saoudite et la Russie souhaitent tous deux augmenter les seuils de production de l'accord, et discutent actuellement de l'ampleur de cette hausse.