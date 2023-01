Pour l'OMS, la Chine sous-estime les décès causés directement par le Covid

La Chine oublie-t-elle sciemment de compter des morts du Covid en mettant les décès sur le compte d'autres pathologies ? C'est ce semble penser l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qui affirme que les données de Pékin « sous-représentent » l'ampleur de la flambée épidémique.

La Chine fait face à sa pire flambée de cas - essentiellement due au variant Omicron du coronavirus - suite à l'abandon brutal, début décembre, de sa politique dite du « zéro Covid » mais ne rapporte que très peu de décès liés au Covid-19, après un changement de méthodologie controversé: désormais, seules les personnes décédées directement d'une insuffisance respiratoire liée au Covid sont comptabilisées dans les statistiques.

Michael Ryan, chargé de la gestion des situations d'urgence sanitaire à l'OMS, en conférence de presse, a estimé « cette définition trop étroite ». Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, demande « à la Chine des données plus rapides, régulières et fiables sur les hospitalisations et les décès, ainsi qu'un séquençage du virus plus complet et en temps réel ».

L'OMS surveille en particulier un sous-variant d'Omicron, XBB.1.5, détecté dans 29 pays jusqu'à présent - notamment en Europe et aux Etats-Unis. « C'est le sous-variant le plus transmissible qui ait été détecté jusqu'à présent », a-t-elle expliqué.

Les Etats-Unis saluent le rôle de l'OMS, l'Europe coordonne sa réponse

Les Etats-Unis, qui exigeront des tests négatifs pour la plupart des voyageurs venant de Chine à partir de ce jeudi, ont salué le rôle de l'OMS et souligné que leurs mesures étaient liées au manque de transparence de Pékin. L'OMS est « la mieux placée pour faire une évaluation » grâce à ses contacts avec les autorités chinoises, a jugé le porte-parole du département d'Etat américain Ned Price.

Les Etats membres de l'UE, également inquiétés par l'opacité chinoise, ont donc trouvé un accord visant à coordonner leur réponse à la situation en Chine, auquel se sont joints l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. Outre l'appel à tester les voyageurs embarquant en Chine, les Européens sont « encouragés » à compléter ce test par « des tests aléatoire » à l'arrivée en Europe, avec « un séquençage des résultats positifs » afin d'identifier d'éventuels nouveaux variants.

Les Vingt-Sept sont également incités à « tester les eaux usées des aéroports accueillant des vols internationaux et celles des avions arrivant de Chine », avec un séquençage génomique.

Si les Etats membres restent libres d'appliquer les recommandations adoptées au niveau de l'UE, « tout le monde comprend bien que si on n'agit pas ensemble, il y aura des trous dans le dispositif » , a-t-on pointé à la Commission européenne. Dans la foulée, la Belgique a décidé mercredi soir d'imposer un test Covid négatif à l'embarquement pour les passagers des vols directs reliant la Chine à son territoire.

L'OMS favorable aux mesures de dépistage, Pékin condamne

L'OMS a également réitéré son soutien aux mesures de dépistage exigées aux voyageurs venant de Chine. « Avec une circulation aussi élevée (du coronavirus) en Chine et en l'absence de données complètes (...) il est compréhensible que certains pays prennent des mesures » restrictives.

Pékin avait condamné mardi l'imposition de tests Covid par une douzaine de pays aux voyageurs en provenance de Chine, les jugeant « inacceptables » et menaçant de « contre-mesures ».

Près « d'un million de Chinois pourraient mourir du virus cet hiver » Les autorités chinoises ont reconnu la semaine dernière recueillir « beaucoup moins » de données par rapport à la période durant laquelle des tests à grande échelle étaient menés. Pour « combler les lacunes » des statistiques, les autorités se fondent sur des sondages en ligne, les visites à l'hôpital, les demandes de médicaments contre la fièvre et les appels d'urgence. Quelques autorités locales ont commencé à publier des chiffres : c'est le cas de la province du Zhejiang (est), limitrophe de Shanghai, qui a évalué la semaine dernière qu'un million de nouveaux cas apparaissaient chaque jour. La ville de Qingdao (est) a fait état de 500.000 nouvelles infections quotidiennes, celle de Dongguan (sud) en évoque 300.000. Dans l'île-province de Hainan (sud), les autorités ont estimé vendredi le taux de contagion des habitants à plus de 50%, tandis que les villes de Quzhou et Zhoushan (est) ont calculé qu'au moins 30% de leur population a attrapé le Covid. Difficile d'assembler toutes ces données partielles pour parvenir à une image complète de la situation nationale. Des chiffres qui ont fuité d'une réunion des autorités sanitaires le mois dernier évoquaient 250 millions de contagions sur les 20 premiers jours de décembre. Les projections indépendantes sont pessimistes. Les chercheurs de l'université de Hong Kong prédisent que près d'un million de Chinois pourraient mourir du virus cet hiver.

Tests sur les voyageurs de Chine: l'Iata dénonce des mesures « inefficaces » L'imposition de tests Covid aux voyageurs en provenance de Chine par un nombre croissant de pays constitue une réponse « impulsive » et « inefficace », a regretté mercredi l'Iata, principal représentant des compagnies aériennes mondiales. « Plusieurs pays introduisent le test Covid-19 et d'autres mesures pour les voyageurs en provenance de Chine, alors que le virus circule déjà largement à l'intérieur de leurs frontières. Il est extrêmement décevant de voir ce rétablissement impulsif de mesures qui se sont avérées inefficaces au cours des trois dernières années », a estimé Willie Walsh, directeur général de l'Iata (Association internationale du transport aérien), cité dans un communiqué. Pékin a considéré « inacceptable »mardi l'imposition de ces mesures par une douzaine de pays, parmi lesquels les Etats-Unis, l'Australie, l'Italie ou la France, les jugeant « dénuées de base scientifique ». Un avis partagé par l'organisation qui revendique comptabiliser 300 compagnies totalisant 83% du trafic aérien mondial: les études ont selon elle montré que « la mise en place d'obstacles aux voyages ne changeait rien au pic de propagation des infections. Tout au plus, les restrictions ont retardé ce pic de quelques jours. » Trois ans après le début de la pandémie, le secteur aérien dispose selon l'organisation des « outils nécessaires » pour faire face au virus « sans recourir à des mesures inefficaces qui coupent les déplacements internationaux, nuisent aux économies et détruisent des emplois. » Le trafic aérien mondial devait atteindre en 2022 70,6% de son niveau de 2019, mais il stagnait à 44,3% dans la région Asie-Pacifique, principalement en raison de la politique zéro Covid chinoise -finalement levée le 7 décembre-, estimait l'Iata début décembre.

(Avec AFP)