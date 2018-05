Pourquoi l'Argentine fait appel au FMI

Après la clôture, le ministère du Trésor a annoncé dans un communiqué que Buenos Aires avait demandé au FMI un accord de financement dit de confirmation (stand-by arrangement ou SBA) pour des montants élevés pour calmer la volatilité des marchés. Selon le journal argentin Clarin, l'Argentine aurait sollicité une aide de 30 milliards de dollars (25 milliards d'euros), un montant que ni le gouvernement ni le FMI n'ont voulu confirmer. (Crédits : MARCOS BRINDICCI)

L'Argentine est confrontée depuis deux semaines à une forte volatilité financière avec l'effondrement du peso, la situation délicate de son économie et le déficit de ses comptes courants la plaçant parmi les marchés émergents les plus affectés par l'impact de la hausse du dollar et des rendements obligataires américains.