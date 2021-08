Royaume-Uni : à 4,7%, le taux de chômage diminue mais reste au dessus de 2019

Le Royaume-Uni fait un pas de plus vers la sortie de crise. Alors que son économie a connu un vif rebond au second trimestre, les chiffres de l'emploi continuent également de s'améliorer. Le taux de chômage a en effet poursuivi sa baisse à 4,7% entre avril et juin, après être monté jusqu'à 5,2% lors du dernier trimestre de l'année dernière, selon le Bureau national des statistiques (ONS).

Le marché de l'emploi profite de la réouverture de l'économie depuis le 12 avril, avec la levée des restrictions sanitaires, tandis que la France était encore confinée. Résultat, le PIB est reparti - soutenu principalement par les dépenses des ménages (+7,3% au deuxième trimestre), après avoir reculé de 1,6% au premier trimestre.

"Je sais qu'il pourrait y avoir encore des obstacles mais les chiffres sont prometteurs", s'est félicité le ministre des Finances Rishi Sunak dans un communiqué.

Un niveau encore au-dessus de 2019

Néanmoins, malgré les signes de reprise que montre l'emploi, le taux de chômage reste encore supérieur à son niveau d'avant-crise, alors qu'il a retrouvé son niveau de 2019 dans l'Hexagone.

De plus, le produit intérieur brut n'a pas non plus retrouvé son niveau d'avant-crise outre-Manche, puisqu'il est 4,4% inférieur à ce qu'il était fin 2019. La France de son côté se rapproche davantage de son niveau d'avant-crise, avec -3,3% par rapport au quatrième trimestre 2019. Au deuxième trimestre, la France comptait 2,4 millions de chômeurs. C'est 16.000 personnes de moins qu'au premier trimestre (-0,1 point). Pas de quoi crier victoire néanmoins puisque le taux de chômage reste deux fois supérieur dans l'Hexagone, avec 8% contre 4,7% au Royaume-Uni.

Pour le seul mois de juillet, le nombre de britanniques salariés a grimpé de 182.000 pour atteindre 28,9 millions. C'est toutefois encore 201.000 de moins qu'avant la crise. De son côté, le taux de licenciement est tombé à 3,6 pour 1.000 salariés entre avril et juin, retrouvant ses niveaux de pré-pandémie, selon l'ONS.

1,9 million de personnes encore au chômage partiel

Toutefois, il se peut que l'emploi retombe lorsque le chômage partiel touchera à sa fin en septembre. Samuel Tombs, économiste chez Pantheon Macroeconomics, voit le taux de chômage remonter à 5,2% au quatrième trimestre du fait de la fin de ce dispositif. "Beaucoup d'employeurs vont soit licencier soit forcer les salariés à accepter de faire moins d'heures", selon lui. Au contraire, "il n'y a aucun signe montrant que les licenciements commencent à augmenter avant le retrait du chômage partiel", estime Jonathan Athow, statisticien à l'ONS.

Selon les dernières données à fin juin, le chômage partiel était utilisé par 540.000 entreprises et bénéficiait à 1,9 million de personnes.

D'autre part, le nombre de postes à pourvoir explose - avec plus d'un million d'offres en juillet selon l'ONS - mais les compétences demandées évoluent. La crise du Covid-19 a en effet induit des changements, avec notamment l'essor du commerce en ligne, qui "ont augmenté les besoins dans certaines compétences, comme les spécialistes en système informatique et le transport routier", selon Yael Selfin, économiste chez KPMG au Royaume-Uni.