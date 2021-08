Au Royaume-Uni, l'économie accélère, tandis qu'en France, elle remonte doucement

Plus durement touchée, l'économie britannique a rebondi grâce à une campagne de vaccination menée tambour battant et une réouverture plus rapide de l'activité, Son PIB au deuxième trimestre, bondit de 4,8%, contre 0,9% pour la France. Toutefois, ce rebond outre Manche ne permet pas encore à l'activité de revenir au niveau d'avant-crise.