Sans nouvelle aide américaine, l’Ukraine pourrait perdre la guerre contre la Russie d'ici à la fin de l'année, alerte la CIA

La CIA lance un appel au sursaut sur l'aide à l'Ukraine. Ce jeudi, le patron de l'agence de renseignement américain a prévenu que l'Ukraine pourrait perdre la guerre contre la Russie d'ici à la fin de l'année 2024, à moins que les Etats-Unis ne lui fournissent davantage d'aide militaire.

« Avec l'élan - à la fois pratique et psychologique - que procurerait une aide militaire, je pense que les Ukrainiens sont parfaitement capables de tenir le coup en 2024 », a déclaré Bill Burns lors d'un discours au George W. Bush Center. « Sans aide supplémentaire, la situation est bien plus désastreuse », selon lui. « Le risque est très réel que les Ukrainiens perdent sur le champ de bataille d'ici la fin de 2024, ou au moins que (le président russe Vladimir) Poutine soit en position de dicter les termes d'un règlement politique », a-t-il ajouté, sans détailler ce qu'il entendait par « perdre » la guerre.

Pour illustrer le manque de munitions de l'armée ukrainienne, il a également affirmé que deux brigades - des unités de plus de 2.000 soldats - ne disposaient que de « 15 obus d'artillerie par jour » et d'un total de « 42 obus de mortier ».

Lire aussiGuerre en Ukraine : Olaf Scholz appelle les Occidentaux à envoyer des systèmes de défense antiaérienne Patriot

L'avertissement du chef des services de renseignement américain Bill Burns intervient deux jours avant le vote, programmé samedi, de la chambre américaine des représentants sur une enveloppe de 61 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine, principalement militaire, après des mois de blocage politique.

Face à une aide occidentale qui s'essouffle, l'Ukraine est confrontée à un manque croissant de moyens et exhorte ses partenaires à lui livrer davantage d'armements et de systèmes de défense antiaérienne.

Donald Trump appelle l'Europe à « se bouger »



L'ancien président américain Donald Trump, candidat à la Maison Blanche, renvoie quant à lui la balle à l'Europe qu'il appelle à se « bouger » et à débloquer davantage de fonds pour l'Ukraine.

« Comment se fait-il que les Etats-Unis aient engagé plus de 100 milliards de dollars dans la guerre en Ukraine, plus que l'Europe, alors qu'un océan nous sépare ! », s'est-il exclamé sur son réseau, Truth Social.

Sans s'opposer directement au texte sur l'aide de 61 milliards de dollars, l'ancien président a estimé ces derniers jours que les États-Unis devaient « arrêter de donner de l'argent sans espérer être remboursés ». « Pourquoi l'Europe ne donne-t-elle pas plus d'argent pour aider l'Ukraine ? », a écrit le républicain dans une publication sur son réseau jeudi. Et de lancer, en lettres capitales: « Bougez-vous l'Europe ! ».

Lire aussiGuerre en Ukraine : les Etats-Unis veulent accélérer pour récupérer de nouveaux avoirs russes

Donald Trump a échangé sur la question avec le président polonais Andrzej Duda et le chef de la diplomatie britannique David Cameron, qui lui ont tous les deux rendu visite ces derniers jours. Le milliardaire républicain avait déjà semé la panique en Europe lorsqu'il a menacé en février de ne plus garantir la protection des pays de l'Otan face à la Russie si ceux-ci ne payaient pas leur part.

Selon l'institut de recherche allemand Kiel Institute, l'aide européenne totale pour l'Ukraine dépasse l'aide américaine en montants engagés.

La Russie a tiré 36 missiles et drones sur l'Ukraine La Russie a tiré 22 missiles et 14 drones explosifs sur l'Ukraine dans la nuit de jeudi à vendredi, a déclaré l'armée de l'air ukrainienne, affirmant avoir abattu 29 de ces engins. Sur les dix missiles de croisière et 12 missiles guidés, 15 ont pu être abattus ainsi que tous les drones explosifs « Shahed », a déclaré sur Telegram le commandant de l'armée de l'air ukrainienne, Petro Olechtchouk, qui a également revendiqué la destruction d'un bombardier stratégique russe. « Pour la première fois, des unités de missiles antiaériens de l'armée de l'air et en coopération avec les services de renseignement de la défense ukrainienne ont détruit un bombardier stratégique à longue portée Tu-22M3, porteur de missiles de croisière X-22 », a déclaré le commandant de l'armée de l'air sur Telegram. Un des quatre membres d'équipage du bombardier supersonique russe est mort, a indiqué le gouverneur de la région. Au moins huit personnes dont deux enfants ont par ailleurs été tués et 18 autres blessées dans des frappes russes sur la région de Dnipropetrovsk (centre-est), selon un nouveau bilan annoncé vendredi matin par le ministre de l'Intérieur.

(Avec AFP)