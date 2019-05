Scandale 1MDB : un ex-banquier malaisien de Goldman libéré sous caution

Ng Chong Hwa, un ancien directeur opérationnel de la banque, avait été inculpé en novembre par la justice américaine qui avait demandé son extradition. Après avoir été retenu en Malaisie, il s'est finalement rendu aux États-Unis la semaine dernière, a indiqué lundi à l'AFP une source proche du dossier.

Et, selon le journal économique malaisien The Edge, le suspect a été placé en détention provisoire, aux termes d'un accord conclu entre les autorités malaisiennes et le ministère américain de la Justice.

Le rôle du géant Goldman Sachs

Le pillage du fonds souverain 1MDB, censé contribuer au développement économique de la Malaisie, a débouché sur un vaste scandale, de multiples enquêtes judiciaires et contribué à la chute de l'ex-Premier ministre malaisien Najib Razak, inculpé de corruption.

Le rôle du géant de la finance américain Goldman Sachs dans des émissions obligataires de plus de 6,5 milliards de dollars au profit du fonds est également dans le collimateur de la justice américaine et malaisienne.

Les autorités malaisiennes accusent plusieurs employés de la banque et certaines de ses entités d'avoir détourné 2,7 milliards de dollars de 1MDB sous forme de rétrocommissions lors de trois émissions obligataires. Les enquêteurs soupçonnent que les sommes détournées ont été ensuite blanchies via le système financier américain.

Tim Leissner dans le collimateur

Le banquier Ng Chong Hwa, plus connu sous le nom de Roger Ng, était détenu en Malaisie depuis le mois de novembre, date de la demande d'extradition américaine. Il avait accepté son extradition, mais Kuala Lumpur, qui l'a également mis en examen, avait initialement exigé qu'il reste sur son territoire pendant la procédure judiciaire.

La Malaisie a aussi accusé un autre haut responsable de la banque américaine, Tim Leissner, et plusieurs entités de Goldman Sachs d'avoir commis de fausses déclarations afin de détourner plusieurs milliards de dollars et d'avoir corrompu des responsables.

Tim Leissner a déjà plaidé coupable aux États-Unis dans cette affaire.

La justice américaine estime que 4,5 milliards de dollars ont été détournés du fonds souverain par l'ex-Premier ministre malaisien Najib Razak et ses proches. Depuis sa chute du pouvoir, ce dernier fait l'objet de multiples inculpations et est en procès à Kuala Lumpur pour l'un des volets de l'affaire.