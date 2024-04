Soulagement en Ukraine : le Congrès américain valide enfin une aide militaire « vitale » pour Kiev face à la Russie

C'est un ouf de soulagement pour les Ukrainiens. Bloquée au Congrès depuis de semaines en raison de réticences d'élus républicains favorables à l'ancien président Donald Trump, l'aide de 61 milliards de dollars réclamée par Joe Biden à l'Ukraine a finalement été adoptée samedi par la chambre des représentants, lesquels ont également voté une aide à Taiwan et Israël pour une enveloppe globale de 95 milliards de dollars. Le texte devrait être rapidement examiné par le Sénat, peut-être dès mardi.

Après des mois de tergiversations, le chef républicain de la Chambre, Mike Johnson, a fini par apporter son soutien, sous les huées d'élus trumpistes, hostiles à une telle aide.

« Pour le dire franchement : je préfère envoyer des munitions à l'Ukraine qu'envoyer nos garçons se battre », a-t-il plaidé, non sans une certaine émotion, lors d'une conférence de presse.

Une prise position qui pourrait lui coûter son poste : une poignée d'élus conservateurs, farouchement opposés à l'aide à l'Ukraine, ont promis de tout faire pour le destituer.

Ce plan d'aide - principalement de l'assistance militaire et économique - autorise aussi le président Biden à confisquer et à vendre des actifs russes pour qu'ils servent à financer la reconstruction de l'Ukraine. Une idée qui fait son chemin auprès d'autres pays du G7.

Une loi « vitale »pour l'Ukraine

Volodymyr Zelensky a le sourire. Cette aide « sauvera des milliers et des milliers de vies », s'est félicité le président ukrainien Volodymyr Zelensky à l'issue du vote.

« La loi d'aide vitale adoptée aujourd'hui par la Chambre des représentants empêchera la guerre de se propager, sauvera des milliers et des milliers de vies et aidera nos deux nations à devenir plus fortes », a-t-il écrit sur X, se disant « reconnaissant » envers les élus américains.

Et pour cause. L'armée ukrainienne, faute de munitions et de systèmes de défense antiaérienne, est à la peine face au forces russes qui pilonnent toujours quotidiennement les villes et les infrastructures énergétiques du pays. Après l'échec de la contre-offensive de Kiev de l'été 2023, l'armée russe est à l'offensive en grignotant progressivement du terrain, notamment dans le Donbass, la cible prioritaire de Moscou. Ce jeudi, lors d'un discours au George W. Bush Center, Bill Burns, le patron de la CIA n'a pas dit autre chose. Sans aide américaine supplémentaire, l'Ukraine peut perdre la guerre contre la Russie d'ici à la fin de l'année 2024.

Le président américain Joe Biden a salué l'adoption de cette « aide cruciale » à l'Ukraine et Israël. Cette enveloppe de 95 milliards de dollars envoie « un message clair sur la puissance du leadership américain à travers le monde » , a affirmé le dirigeant démocrate. De son côté, la cheffe de la diplomatie allemande Annalena Baerbock a estimé qu'il s'agissait d'un « jour d'optimisme pour la sécurité de l'Ukraine et de l'Europe ».

« Un obstacle majeur à l'aide américaine pour l'Ukraine a été levé (...) Les États-Unis et l'Europe sont ensemble du côté de la liberté, contre la guerre de terreur de Poutine », a-t-elle ajouté la ministre sur son compte X.

Le président du Conseil européen, Charles Michel, a lui aussi salué la décision de la Chambre des représentants américaine. En revanche, Moscou a dénoncé une aide qui « tuera encore plus d'Ukrainiens à cause du régime de Kiev ».

« La décision de fournir une aide à l'Ukraine était attendue et prévisible. Elle enrichira davantage les États-Unis d'Amérique et ruinera encore plus l'Ukraine, en tuant encore plus d'Ukrainiens à cause du régime de Kiev », a assuré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, cité par l'agence de presse d'Etat TASS.

Systèmes Patriot

Alors que Kiev ne cesse de demander de l'aide aux Occidentaux, notamment des systèmes de défense antiaérienne Patriot, les plus efficaces contre les missiles hypersoniques russes, Volodymyr Zelensky a reçu de bonnes nouvelles vendredi avec l'accord des pays de l'Otan pour envoyer à l'Ukraine davantage de systèmes de défense antiaérienne, dont des batteries de Patriot. Volodymyr Zelensky réclame au moins sept autres Patriot, sachant que l'Allemagne a déjà annoncé le week-end dernier qu'elle fournirait un système Patriot supplémentaire.

Missiles sol air

« En plus des Patriot, il y a d'autres systèmes d'armes que les Alliés peuvent fournir, dont des SAMP-Ts », des missiles sol-air de fabrication franco-italienne, a précisé Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'Otan. Alors que Volodymyr Zelensky a fustigé « la lenteur des livraisons d'obus », les ministres des pays de l'Otan se sont également mis d'accord pour fournir davantage d'obus de 155 mm, indispensables à l'artillerie ukrainienne, de missiles à longue portée et des drones. Selon Volodymyr Zelensky, l'Ukraine a été la cible de « près de 1.200 roquettes russes » et de « plus de 1.500 » drones explosifs de type Shahed depuis le début de l'année.