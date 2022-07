Taïwan : « Ceux qui jouent avec le feu finissent pas se brûler », lance Xi Jinping à Joe Biden

Xi Jinping et Joe Biden ont eu jeudi deux heures d'entretien « sincère et approfondi », au cours duquel le président chinois a averti son homologue américain de ne « pas jouer avec le feu » à propos de Taïwan. En juin, le ministre de la Défense chinois avait menacé les Etats-Unis de déclencher une guerre « si on osait séparer Taïwan de la Chine », et avait ajouté que la Chine comptait se « battre jusqu'au bout » pour empêcher l'indépendance de l'île.