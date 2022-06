Pékin prévient les Etats-Unis : « Si on ose séparer Taïwan de la Chine, l’armée chinoise déclenchera une guerre, quel qu'en soit le prix »

Coup de chaud sur le dossier. Alors que les tensions entre les Etats-Unis et la Chine ne cessent de monter depuis quelques mois au sujet de Taïwan, les déclarations du ministre chinois de la défense, Wei Fenghe, font froid dans le dos.

La Chine "n'hésitera pas" à entrer en guerre si Taïwan déclarait son indépendance, a prévenu le ministre chinois de la Défense vendredi, lors d'une rencontre à Singapour avec son homologue américain, Lloyd Austin, consacrée notamment à ce sujet de profond différend entre les deux pays.

"Si quiconque osait séparer Taïwan de la Chine, l'armée chinoise n'hésiterait pas un instant à déclencher une guerre, quel qu'en soit le prix", a ajouté le porte-parole du ministère chinois de la Défense.

Une façon de répondre à Joe Biden, lequel, lors d'une visite au Japon en mai, avait indiqué que Washington pourrait défendre militairement Taïwan en cas d'invasion par Pékin.

Incursions chinoises

Ce vendredi, Lloyd Austin a expliqué à Wei Fenghe que Pékin devait "s'abstenir" de toute nouvelle action déstabilisatrice dans cette région, selon le Pentagone.

Pour rappel, Taïwan, qui dispose d'un gouvernement démocratique, vit sous la menace constante d'une invasion par la Chine autoritaire, qui considère l'île comme une partie de son territoire et qui veut la reprendre un jour, par la force si nécessaire. Washington reconnaît diplomatiquement Pékin et non Taipei.

Ces tensions se traduisent par une multiplication des incursions chinoises dans l'espace aérien taïwanais. Le 30 mai par exemple, la Chine a ainsi procédé à sa deuxième plus grande incursion de l'année, avec l'entrée, selon Taipei, de trente avions dans la zone d'identification de défense aérienne (Adiz, selon son acronyme en anglais) de l'île, dont 20 chasseurs. Le 23 janvier, 39 avions avaient pénétré dans l'Adiz. Selon Taipei, il y a eu 969 incursions d'avions de guerre chinois dans sa zone aérienne de défense en 2021 et plus de 470 depuis le début de l'année.

Ventes d'armes américaines à Taïwan

Les déclarations chinoises interviennent après l'approbation par Washington de la vente de pièces de rechange pour les navires et les systèmes navals, ainsi qu'une "assistance technique logistique", à Taïwan.

"La vente proposée contribuera au maintien de la flotte de navires de surface du bénéficiaire, améliorant ainsi sa capacité à faire face aux menaces actuelles et futures", avait déclaré l'Agence de coopération pour la défense et la sécurité du Pentagone. Il s'agit de la quatrième vente d'armes à Taïwan sous la présidence Biden, la troisième depuis le début de l'année. Le ministère chinois des Affaires étrangères a "fortement condamné" la vente d'armes.

Autre sujet d'énervement pour la Chine, le lancement début juin des discussions commerciales bilatérales entre les Etats-Unis et Taïwan.

Les États-Unis et Taïwan sont liés depuis 1994 par "un cadre" pour le commerce et les investissements. Taipei a également rejoint l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en 2002, ce qui a contribué à la croissance du commerce bilatéral.

(Avec AFP)