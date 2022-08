Trois navires céréaliers quittent les ports ukrainiens ce vendredi

Après le départ du premier navire céréalier d'Ukraine depuis six mois ce lundi, trois autres bateaux chargés de céréales prennent le large ce vendredi en direction de la Turquie, de l'Irlande et du Royaume-Uni. L'accord signé entre Russes, Turcs et Ukrainiens se met progressivement en place mais reste tributaire des aléas de la situation militaire en Ukraine. Un retour à la normal du commerce céréalier ukrainien paraît impossible pour l'instant.