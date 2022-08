Céréales : après six mois de blocus, un premier navire quitte Odessa

C'est un départ symbolique, source d'espoir pour l'Ukraine et les millions de personnes frappés par la faim à cause de la crise ukrainienne. Le premier chargement de céréales ukrainiennes a quitté le port d'Odessa lundi à 8h15, a annoncé le ministère turc de la Défense dans un communiqué.

« Le navire Razoni a quitté le port d'Odessa à destination du port de Tripoli au Liban. Il est attendu le 2 août à Istanbul. Il continuera sa route vers sa destination à la suite des inspections qui seront menées à Istanbul », a détaillé le ministère.

La Turquie, qui contrôle les détroits de la mer Noire, a participé avec les Nations unies à la conclusion de l'accord du 22 juillet dernier entre la Russie et l'Ukraine, sur la levée du blocus des céréales par la marine russe dans les ports d'Ukraine et la reprise du trafic des navires céréaliers depuis ou verts les ports de Tchornomorsk, Odessa et Pivdennyi. Cela devrait permettre l'exportation de 20 à 25 millions de tonnes de céréales récoltées en Ukraine.

Espoir d'un apaisement relatif de la crise alimentaire

Vendredi dernier, le président ukrainien Zelensky était venu lui-même à Tchornomorsk afin de superviser le chargement d'une cargaison de céréales à bord d'un navire de transport. « Il est important pour nous que l'Ukraine reste le garant de la sécurité alimentaire mondiale », avait déclaré Volodymyr Zelensky.

Le blocus des céréales ukrainiennes a jusqu'ici aggravé la hausse brutale du prix des matières premières agricoles et des céréales, la Russie et l'Ukraine étant parmi les cinq plus gros producteurs mondiaux de céréales dont une part significative est ensuite exportée vers le monde arabe et l'Afrique.

L'arrêt des exportations céréalières ukrainiennes, mais aussi partielle de la Russie du fait des sanctions occidentales depuis le début de la guerre, a contribué à la crise alimentaire qui frappe une partie du globe et menace de disettes voire de famines des millions de personnes. L'accord du 22 juillet, s'il est suivi d'effets, pourrait permettre d'apaiser en partie la tension autour des céréales et la situation alimentaire de millions de personnes.