Ukraine : l'accord sur les exportations de céréales prolongé de quatre mois

Bonne nouvelle sur le front alimentaire. Le gouvernement ukrainien confirme que l'accord sur les céréales signé en juillet avec la Russie et la Turquie est prolongé de quatre mois. Cet accord, qui devait initialement se terminer vendredi soir, permet la poursuite des exportations de céréales depuis les ports ukrainiens de la mer Noire via des couloirs de navigation démilitarisés.

11 millions de tonnes de céréales exportées

« L'initiative céréalière de la mer Noire va être prolongée de 120 jours », s'est réjoui sur Twitter le ministre Oleksandre Koubrakov, saluant un pas « important dans la lutte contre la crise alimentaire mondiale ». Depuis la signature de cet accord en juillet, ce sont plus de 11 millions de tonnes de céréales qui ont pu quitter les ports ukrainiens. De nombreux pays du Moyen-Orient et d'Afrique dépendent de cet approvisionnement pour leur sécurité alimentaire. Le blocus de la marine russe sur le littoral ukrainien lors des premiers mois de guerre a fait craindre des situations de famine, à cause de la flambée des cours du blé et d'éventuelles pénuries.

Lire aussiCéréales : pourquoi les prix flambent de nouveau

La Turquie confirme également de son côté le maintien de l'accord « selon les mêmes conditions » qu'au mois de juillet. Selon un responsable turc, Russes, Ukrainiens et Turcs se sont mis d'accord pour garantir les livraisons de céréales « durant les mois d'hiver ». Au-delà de ces quatre mois, de « nouveaux arrangements » pourraient être pris selon ce même responsable pour étendre à nouveau cet accord sous l'égide de l'ONU. Son secrétaire général Antonio Guterres a lui aussi « salué » sa reconduction.

Moscou entretenait le doute sur la poursuite de l'accord

Si le président turc Erdogan s'était dit « convaincu » de la poursuite de l'accord, les tensions de ces dernières semaines entre les forces ukrainiennes et russes en mer Noire ne laissaient pas forcément présager de la poursuite des exportations de céréales. Suite à l'explosion partielle du pont reliant la Crimée à la Russie sur le détroit de Kertch fin octobre, que les Russes avaient imputé à des Ukrainiens, la Russie avait suspendu pendant cinq jours sa participation à l'accord céréalier. Avant de le reprendre le 2 novembre, tout en entretenant le doute sur la prolongation de l'accord au-delà du 19 novembre. En attendant de se prononcer, Moscou s'était dit prêt à livrer gratuitement 500.000 tonnes de céréales aux pays en développement confrontés à une crise alimentaire.