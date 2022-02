Ukraine : la Russie annonce le retrait de certaines forces à la frontière biélorusse

Les tensions diplomatiques sont toujours aussi vives entre Moscou et les forces de l'Otan au sujet d'un possible conflit armé en Ukraine. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Diran, a estimé ce lundi soir que tous les éléments sont en place pour que la Russie lance une offensive forte et rapide en Ukraine. Alors que le Chancelier allemand doit rencontrer Vladimir Poutine ce mardi, le gouvernement russe annonce la fin de certains exercices militaires à la frontière biélorusse. De quoi calmer pour l'instant les marchés qui évoluent dans le vert après avoir plongé la veille.