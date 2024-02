Ukraine  : le chef de l'Otan presse les Etats-Unis de livrer « ce qu'ils ont promis », alors qu'Avdiïvka tombe aux mains des Russes

Les Etats-Unis doivent livrer « ce qu'ils ont promis » à l'Ukraine, a insisté samedi le chef de l'Otan, Jens Stoltenberg, à un moment où une enveloppe américaine de quelque 60 milliards de dollars est gelée outre-Atlantique.

« Il est vital et urgent que les États-Unis se décident sur la série de mesures pour l'Ukraine, parce qu'elle ont besoin de ce soutien », a-t-il souligné au deuxième jour de la Conférence sur la Sécurité qui se tient à Munich, dans le sud de l'Allemagne.

« Si l'on considère le soutien à l'Ukraine, les alliés européens et le Canada ont apporté au total plus de soutien que les États-Unis », a-t-il déclaré. Avant d'ajouter que ces derniers ont néanmoins « fait beaucoup, notamment en termes de soutien militaire constant à l'Ukraine ». « Le problème est que, faute de décision du Congrès américain, le flux d'aide en provenance des États-Unis a diminué, ce qui a un impact direct sur le front ukrainien », a insisté le secrétaire général.

Pour l'heure, le Sénat américain a validé une nouvelle enveloppe débloquant 95 milliards de dollars pour l'Ukraine, Israël et Taïwan, mais son adoption est suspendue au bon vouloir des partisans de Donald Trump à la Chambre des représentants, qui refusent en l'état d'examiner le texte. En l'état, le projet de loi comprend 60 milliards de dollars pour soutenir l'Ukraine. Une grande partie de cette somme prendrait la forme d'armes et d'équipements militaires achetés à des sociétés de défense américaines et permettrait de reconstituer les stocks américains après deux ans de transferts pour la lutte de l'Ukraine contre les envahisseurs russes, selon l'agence de presse Reuters.

Il y a quelques jours, le président Joe Biden a appelé les républicains de la Chambre à voter sur le projet de loi dans des remarques de la Maison Blanche, affirmant qu'une « minorité des voix les plus extrêmes de la Chambre » ne devrait pas être autorisée à bloquer le projet de loi. Un échec dans le déblocage de cette aide au Congrès américain reviendrait à « faire un cadeau à Poutine », a quant à elle averti vendredi la vice-présidente américaine, Kamala Harris, dans un discours à Munich.

Zelensky dénonce un manque d'armes

Par ailleurs, le président ukrainien lui-même, Volodomyr Zelensky, a déploré samedi matin à Munich le manque actuel d'armes de longue portée et de munitions à disposition de son armée, qui favorise selon lui la progression des troupes russes dans leur offensive contre son pays.

« Le fait de maintenir l'Ukraine dans un déficit artificiel d'armes, en particulier d'artilleries et de capacités à longue portée, permet à Poutine de s'adapter à l'intensité actuelle de la guerre », a-t-il affirmé au deuxième jour de la Conférence sur la sécurité à Munich, dans le sud de l'Allemagne, devant le gotha de la géopolitique et de la défense.

Le président ukrainien va multiplier les entretiens diplomatiques tout au long de la journée, tandis que l'invasion déclenchée par le Kremlin va bientôt entamer sa troisième année. Outre Kamala Harris, il devrait avoir un nouveau tête-à-tête avec le chancelier Olaf Scholz.

Accords de sécurité bilatéraux

Pour rappel, Volodymyr Zelensky a signé vendredi à Berlin puis Paris des accords de sécurité bilatéraux inscrivant dans la durée l'aide de l'Allemagne et de la France à l'Ukraine, avec une dizaine de milliards de soutien militaire promis pour 2024. Dont trois milliards d'euros d'aide supplémentaire cette année pour la France, selon Emmanuel Macron. Côté allemand, le document signé contient une aide militaire supplémentaire et immédiate d'un montant de 1,1 milliard d'euros, qui est une tranche des sept milliards de soutien déjà annoncés par l'Allemagne pour 2024.

Ces soutiens interviennent après celui du Royaume-Uni en janvier tandis qu'une aide de 60 milliards d'euros est bloquée aux Etats-Unis. Ils interviennent aussi au moment où les forces ukrainiennes sont en difficulté. Dans l'est du pays, Avdiïvka est l'épicentre de « combats acharnés » et menace désormais de tomber après des mois d'assauts russes.

Vendredi, Jens Stoltenberg a ainsi mis en avant la hausse « sans précédent » des investissements de défense. « D'ici à fin 2024, les Alliés européens et le Canada auront consenti un effort supplémentaire de plus de 600 milliards de dollars depuis l'adoption de l'engagement en matière d'investissements de défense », a-t-il déclaré, ajoutant que cette année, 18 Alliés devraient consacrer 2 % de leur PIB à la défense.

Retrait de l'armée ukrainienne de la ville d'Avdiïvka

Cette Conférence sur la sécurité de Munich et la tournée européenne de Volodymyr Zelensky pour garantir à son pays un soutien durable intervient à un moment critique pour l'Ukraine et ses soldats qui sont sous la pression des attaques russes dans l'est, autour de la ville d'Avdiïvka. En effet, l'armée ukrainienne a été contrainte d'abandonner samedi la ville d'Avdiïvka, dans l'est du pays, concédant à la Russie sa plus grande victoire symbolique après l'échec de la contre-offensive lancée par Kiev l'été dernier.

« Conformément à l'ordre reçu, (nous nous) sommes retirés d'Avdiïvka pour aller sur des positions préparées d'avance », a annoncé le général ukrainien Oleksandre Tarnavsky, qui commande cette zone, dans un message publié sur le réseau social Telegram la nuit de vendredi à samedi.

Confrontée à un manque de moyens croissant en raison notamment du blocage de l'aide militaire américaine, l'Ukraine pouvait difficilement éviter ce retrait face à la Russie qui, forte de davantage de soldats et de munitions, poussait ses troupes pour obtenir une conquête à quelques jours du deuxième anniversaire du début de l'invasion, le 24 février.

« Dans la situation où l'ennemi avance en marchant sur les cadavres de ses propres soldats et à dix fois plus d'obus [...] c'est la seule bonne décision », a poursuivi le général Tarnavsky. Les forces ukrainiennes ont ainsi évité l'encerclement, près de cette cité industrielle largement détruite, a-t-il assuré.

Il s'agit d'une première grande décision du nouveau commandant en chef des armées ukrainiennes Oleksandre Syrsky après sa nomination à ce poste le 8 février. Il l'a justifiée par la volonté de « préserver » la vie de ses soldats.

Avdiïvka, qui comptait environ 34.000 habitants avant l'invasion russe lancée en février 2022, a une valeur symbolique importante. La ville est aujourd'hui en grande partie détruite mais quelque 900 civils y demeurent, selon les autorités locales. Moscou espère que sa prise rendra plus difficiles les bombardements ukrainiens sur Donetsk.

(Avec agences)