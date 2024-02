Guerre en Ukraine : un navire de guerre russe détruit au large de la Crimée, affirme Kiev

Alors que le conflit entre l'Ukraine et la Russie va bientôt fêter un triste deuxième anniversaire, les combats se poursuivent à terre, mais aussi en mer. « Les forces armées ukrainiennes avec des unités du renseignement militaire ont détruit un grand navire de débarquement, le "Cesar Kounikov" », a déclaré l'état-major de l'armée sur Telegram ce mercredi.

Le département du renseignement militaire ukrainien (GUR) a revendiqué avoir utilisé des drones navals ukrainiens, Magura V5, pour frapper le bateau près de la ville côtière d'Aloupka. Ce qui lui aurait causé « des trous critiques » sur son flanc gauche, après quoi le bateau « a commencé à couler ». Selon le GUR, il s'agit d'un des vaisseaux russes « les plus récents », pouvant accueillir 87 membres d'équipage. Il avait été utilisé par la Russie dans ses guerres contre la Géorgie en 2008 et en Syrie plus récemment, toujours d'après le renseignement militaire ukrainien.

Silence radio côté russe

La chaîne Telegram Rybar, proche de l'armée russe et suivie par plus d'un million de personnes, a déclaré que la frappe ukrainienne avait été effectuée à l'aide de drones navals. « L'étendue des dommages est inconnue », a ajouté la chaîne.

Lire aussiL'Ukraine accuse l'armée russe d'utiliser Starlink, le Kremlin et Elon Musk démentent

Le ministère russe de la Défense n'a, pour sa part, pas communiqué à ce sujet. En revanche, il a affirmé avoir abattu six drones ukrainiens. « Les systèmes de défense aérienne ont intercepté et détruit des drones au-dessus des territoires des régions de Belgorod (deux drones) et de Voronej (un drone), ainsi qu'au dessus de la mer Noire (six drones) », a-t-il indiqué dans un communiqué.

Depuis le début de l'offensive contre l'Ukraine, en février 2022, le territoire russe est régulièrement visé par des frappes et des attaques de drones imputées à Kiev.

Des difficultés sur le front

Sur le front, la situation est difficile pour l'Ukraine, comme a pu le constater le nouveau commandant en chef des armées ukrainiennes, Oleksandre Syrsky. Il s'est rendu ce mercredi dans les zones les plus chaudes du front Est, avec le ministre de la Défense, Roustem Oumerov.

« Les occupants russes continuent d'augmenter leurs efforts et dépassent en nombre » les forces ukrainiennes, a reconnu Oleksandre Syrsky sur Telegram. L'armée ukrainienne peine, en effet, à regarnir ses rangs. Le pays attend d'ailleurs avec impatience l'aide militaire américaine pour faire face aux Russes, mais celle-ci reste toujours bloquée. Démocrates et républicains se déchirent en effet depuis des mois au Congrès américain sur ce sujet.

« Nous faisons tout notre possible pour empêcher l'ennemi d'avancer sur notre territoire et pour tenir nos positions. Nous prenons toutes les mesures possibles pour minimiser nos pertes et sauver la vie de nos soldats », a-t-il ajouté.

Les pertes militaires sont des données que les états-majors des deux pays taisent. Il faut donc se tourner vers les estimations établies par des sources tierces. En août dernier, le New York Times, citant des officiels américains, évaluait les pertes militaires à 70.000 morts et 100.000 à 120.000 blessés côté ukrainien, 120.000 morts et 170.000 à 180.000 blessés côté russe. Le 29 janvier dernier, dans une réponse écrite à un parlementaire, le ministre britannique de la Défense James Heappey évaluait lui les pertes russes à plus de 350.000 morts et blessés.

Jeudi dernier, l'armée ukrainienne estimait quant à elle avoir tué ou blessé plus de 392.000 soldats russes en deux ans. Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou a lui affirmé en décembre 2023 que 383.000 soldats ukrainiens avaient été tués ou blessés depuis le début de l'invasion.

Lire aussiGuerre en Ukraine : l'ONU veut réunir 4,2 milliards de dollars d'aide humanitaire en 2024

Quant aux bilans officiels des civils tués depuis le début de la guerre, ils sont très en deçà de la réalité. Car aucun décompte indépendant n'a jamais pu être fait, du fait de l'absence d'accès dans les territoires d'Ukraine occupés par la Russie.

En juin 2023, les autorités ukrainiennes disaient n'avoir pu dénombrer que 10.368 civils dont les corps ont été retrouvés. « Nous estimons que le plus probable est que ce nombre est cinq fois plus élevé. Donc autour de 50.000 » victimes, précisait alors Oleg Gavrych, conseiller principal du chef du cabinet du président Volodymyr Zelensky. Du côté russe de la frontière, le bilan s'élève à au moins 138 morts, selon un comptage effectué par le site d'information russe 7x7.

3,5 milliards de dollars de destruction du patrimoine et de la culture La guerre a par ailleurs causé pour 3,5 milliards de dollars de destruction au patrimoine et au secteur culturel de l'Ukraine, a estimé l'Unesco mardi. Et aussi engendré 19 milliards de dollars de pertes de revenus dans le divertissement, l'art et le tourisme. En avril dernier, l'organisation onusienne pour l'éducation, la science et la culture avait alors estimé ces dommages à près de 2,6 milliards de dollars, et à quelque 14,6 milliards de dollars les pertes dans le tourisme, l'art et le divertissement. Pour parvenir à ces montants, l'Unesco a identifié quelque 5.000 sites détruits depuis l'invasion russe de février 2022, dont 341 sites culturels endommagés - contre 248 en avril 2023. Deux sites appartenant au patrimoine mondial de l'Unesco, le centre historique de Lviv (Ouest) et celui d'Odessa (Sud) ont notamment été touchés par des bombardements russes. Chiara Dezzi Bardeschi, représentante de l'Unesco en Ukraine, a notamment cité la cathédrale de la Transfiguration d'Odessa, un « symbole pour toute la communauté », qui a été fortement endommagée par une frappe russe en juillet dernier.

(Avec AFP)