Ukraine : Moscou met en garde la France sur la "guerre économique totale" évoquée par Le Maire contre la Russie

Alors que le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a déclaré ce mardi sur France Info que les puissances occidentales sujet allaient "livrer une guerre économique et financière totale à la Russie" et "provoquer l'effondrement de l'économie russe", l'ancien président russe Dmitri Medvedev, désormais membre du conseil de sécurité russe auprès du président Vladimir Poutine, a mis en garde la France, en déclarant qu'il ne fallait pas "'oublier que dans l'histoire de l'humanité, les guerres économiques se transforment assez souvent en vraies guerres". De son côté, l'Allemagne, l'Italie ont indiqué qu'une nouvelle vague de sanctions allait être décidée.