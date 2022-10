Ukraine : Musk cesse de financer son réseau internet par satellite Starlink, le Pentagone appelé à la rescousse

L'entreprise d'Elon Musk, SpaceX, dit ne plus être capable de financer la fourniture d'équipement Starlink à l'Ukraine. 25.000 terminaux Starlink, qui permettent de se connecter à internet par satellite dans les régions les plus isolées ou les plus meurtries, ont déjà été fournis aux Ukrainiens pour un coût de 100 milliards de dollars en 2022. SpaceX demande au Pentagone de prendre le relais de cette aide. Washington a déjà accordé 27,6 milliards de dollars d'armement à l'Ukraine.