Ukraine : Poutine reconnaît l'indépendance des régions séparatistes, Washington déclenche les sanctions

La sanction est immédiate. Alors que le président russe Vladimir Poutine a reconnu lundi l'indépendance des régions séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine, un acte considéré par Washington comme une « violation flagrante » des engagements internationaux russes, Joe Biden va "publier un décret qui interdira tout nouvel investissement, échange ou financement par des personnes américaines à destination, en provenance ou dans les régions" prorusses de Donetsk et Lougansk, a indiqué sa porte-parole, Jen Psaki.

Les accords de Minsk court-circuités

En effet, cette reconnaissance russe des séparatistes vient court-circuiter le processus de paix issu des accords de Minsk de 2015, signé par la Russie et l'Ukraine, sous médiation franco-allemande, et qui visait justement un retour sous souveraineté ukrainienne de ces zones, où vivent environ de trois millions de personnes, selon des estimations. Cette proclamation russe vaut également comme deuxième tentative depuis l'annexion de la Crimée en 2014 par Moscou de modifier les frontières de l'Ukraine.

Vladimir Poutine est imprévisible. Alors qu'un accord de principe semblait acté lundi matin pour une rencontre avec Joe Biden dans les prochains jours pour essayer d'éviter un conflit en Ukraine, la décision du président russe de reconnaître l'indépendance des régions séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine accentue au contraire le risque d'un conflit, pour certains inéluctable.

"Je juge nécessaire de prendre une décision qui aurait dû être prise il y a longtemps - reconnaître immédiatement l'indépendance et la souveraineté de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Louhansk", a déclaré Vladimir Poutine, lors d'une allocution télévisée.

Le président russe a estimé que "si l'Ukraine rejoignait l'Otan, elle constituerait une menace directe pour la sécurité de la Russie". Il a également déclaré que l'Otan lui avait assuré que l'alliance ne s'étendrait pas, indiquant que ses infrastructures s'étendaient toutefois jusqu'aux frontières de la Russie.

La reconnaissance de l'indépendance des régions séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine pourrait servir de prétexte à Moscou pour justifier une intervention armée, selon le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg, qui a condamné cette décision. La Russie dispose de dizaines de milliers de militaires sur le territoire biélorusse. Et les Etats-Unis évaluent le nombre de soldats déployés aux frontières de l'Ukraine entre 169.000 et 190.000.

"Moscou continue d'alimenter le conflit dans l'est de l'Ukraine en apportant un soutien financier et militaire aux séparatistes. Elle tente également trouver un prétexte pour justifier d'une nouvelle invasion de l'Ukraine", a déclaré Jens Stoltenberg.

"Cela porte atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, érode les efforts visant à résoudre le conflit et viole les accords de Minsk", a-t-il ajouté.

Sanctions

Les sanctions américaines ne seront qu'une première salve. D'autres sont prévues en cas d'invasion de l'Ukraine.

"Que cela soit clair: ces mesures sont distinctes et s'ajouteraient aux mesures économiques rapides et sévères que nous avons préparées en coordination avec nos alliés et partenaires si la Russie venait à envahir davantage l'Ukraine", a précisé la porte-parole de Joe Biden dans un communiqué.

Dimanche, le Premier ministre britannique Boris Johnson a affirmé que Londres et Washington empêcheraient les entreprises russes de "commercer en livres et en dollars" en cas d'invasion russe en Ukraine.

"Nous allons empêcher les entreprises russes de lever des fonds sur les marchés britanniques, et nous allons même, avec nos amis américains, les empêcher de faire des transactions en livres et en dollars", a déclaré le chef du gouvernement britannique dans cette interview enregistrée samedi en marge de la conférence sur la sécurité de Munich. "Ça frappera très très fort", a-t-il averti.

Lire aussi 7 mnUkraine : si la Russie attaque, les entreprises russes ne pourront plus commercer en dollars et en livres : "ça frappera très très fort" (Boris Johnson)

Samedi, Boris Johnson, avait également déclaré que les sanctions britanniques rendraient "impossible" l'utilisation par Moscou de la place financière britannique.

"Nous ouvrirons" les poupées russes des sociétés détenues par la Russie "jusqu'à ce que nous trouvions les ultimes bénéficiaires", a-t-il averti.

Samedi également, le G7 a souligné lui aussi qu'il prendrait des sanctions financières et économiques concertées "sur un large éventail de cibles sectorielles et individuelles qui imposerait un cout sévère et sans précédent à l'économie russe.

Dimanche, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen en a rappelé certaines, expliquant notamment que la Russie perdrait l'accès aux marchés financiers internationaux et se verrait refuser l'accès à certains produits d'exportation.

"La Russie devrait en principe perdre l'accès aux marchés financiers", a déclaré Ursula von der Leyen à la chaîne de télévision ARD.

Des sanctions seraient imposées sur "tous les biens que nous produisons et dont Moscou a un besoin urgent pour moderniser et diversifier son économie", a-t-elle ajouté. Elle a précisé que de telles sanctions ne seraient imposées qu'après une éventuelle invasion de l'Ukraine. Ursula von der Leyen avait déjà évoqué des sanctions concernant les secteurs financier, énergétique et les exportations de produits de haute technologie.