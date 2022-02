Ukraine : selon Le Drian, l'invasion par la Russie est imminente, "toutes les conditions sont réunies"

Le danger est "clair et imminent" et "tous les éléments sont réunis pour qu'il y ait une intervention russe en Ukraine, a déclaré Jean-Yves Le Drian sur France 2 ce matin. Les interventions du ministre français des Affaires étrangères s'inscrivent dans le ballet diplomatique déployé depuis des semaines par les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN pour tenter de dissuader la Russie de s'emparer de l'Ukraine. Le contenu des discussions avec la Russie a fuité, et celle-ci considère que le compte n'y est pas. Pas encore.