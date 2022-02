Ukraine : Zelensky annonce la mobilisation militaire générale pour tenter de lutter contre l'invasion russe

Héroïques. Quasiment 24 heures après l'attaque éclair de la Russie, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé la mobilisation militaire générale pour contrer l'invasion russe du pays, lancée le matin même, selon un décret publié sur le site de la présidence ukrainienne. Selon le texte, la mesure concernera ceux soumis "à la conscription militaire et les réservistes" et s'appliquera sous 90 jours dans toutes les régions ukrainiennes. Une mesure désespérée. Une décision qui intervient alors que la partie semble pliée en faveur de la Russie qui, selon jeudi un haut responsable du renseignement occidental, a une "supériorité aérienne totale" en Ukraine et veut masser "une force écrasante" autour de la capitale Kiev, a affirmé

"Les défenses aériennes de l'Ukraine sont maintenant éliminées et ils n'ont plus de force aérienne pour se protéger. Les Russes vont chercher dans les prochaines heures à masser une force écrasante autour de la capitale et la défense revient désormais aux forces terrestres et à la résistance populaire", a expliqué le responsable.

Les troupes russes seront massées autour de Kiev "en quelques jours, si ce n'est pas demain matin, au rythme où nous avançons", a-t-il souligné. "Il n'y a plus beaucoup de temps. Je pense que beaucoup va dépendre de la résistance des Ukrainiens".

"Le président ukrainien Volodymyr Zelensky m'a dit ce matin que la Russie veut décapiter le gouvernement de Kiev et le remplacer par un gouvernement fantoche", a déclaré le Premier ministre Slovène Janez Jansa à son arrivée, ce jeudi, pour un sommet européen extraordinaire à Bruxelles. "Quand on voit ce qui se passe sur le terrain, c'est ce qui est en train de se produire", a-t-il ajouté.

Si l'Otan ne déploiera pas ses troupes en Ukraine, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitro Kouleba, a déclaré jeudi qu'il s'était entretenu avec le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, au sujet de l'intention des Etats-Unis "de livrer de nouvelles armes défensives pour aider l'Ukraine à se défendre". Son collègue de la Défense a déclaré pour sa part que la Russie préparait une nouvelle vague d'attaques en Ukraine incluant des frappes aériennes.

"Les Ukrainiens sont dans une situation militaire impossible avec une maîtrise du ciel totale par les Russes", constate François Heisbourg, conseiller spécial à la Fondation de la recherche stratégique (FRS) à Paris.

"Ca ressemble en version XXIe siècle aux grandes guerres en Europe du XXe. Les forces russes arrivent par Kharkiv (est) suivant les bons classiques de 1941 et 1943 pour prendre à revers les troupes ukrainiennes dans leurs tranchées, qui n'auront d'autre solution que de se rendre après avoir chèrement vendu leur peau", explique-t-il.

Rapport de forces complètement déséquilibré

Militairement, la Russie est un ogre par rapport à l'Ukraine, faiblement doté en moyens antiaériens malgré une aide militaire croissante des Occidentaux. Selon ces derniers, la Russie a massé 150.000 hommes à ses frontières avec l'Ukraine et 30.000 autres, au nord, chez son allié bélarusse, dont des forces stratégiques, dotées des équipements les plus modernes et qui se sont aguerries sur le théâtre syrien depuis 2015. La Russie a également massé des unités navales en mer Noire, fermé à la navigation la mer d'Azov, qui baigne au sud les territoires ukrainien et russe, et entamé jeudi des frappes en profondeur sur le sol ukrainien.

En face, l'Ukraine, en grande partie encerclée - il ne lui reste qu'une ouverture vers la Pologne et la Slovaquie à l'ouest, la Hongrie, la Roumanie et la Moldavie au sud - compte au total environ 200.000 hommes. Cette ex-république d'URSS, en grande partie encore dotée d'équipements soviétiques, avait pourtant entrepris une modernisation accélérée de ses forces armées, avec une mise aux normes de l'Otan, depuis la première agression russe et l'annexion de la Crimée par Moscou en 2014.

Les Etats-Unis lui ont fourni pour 2,5 milliards de dollars d'aide militaire depuis cette date, dont plus de 400 millions en 2021. Le Congrès américain a voté une aide supplémentaire de 500 millions de dollars pour faire face à une invasion russe. Des soldats américains forment leurs homologues ukrainiens au maniement de l'armement que Washington a fourni à l'Ukraine, notamment des armes légères, des navires de patrouille et des lance-missiles antichars Javelin, susceptibles de freiner l'incursion terrestre russe. L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont également livré à Kiev des Javelin et des missiles antiaériens Stinger, eux-aussi de fabrication américaine. Le Royaume-Uni, en première ligne également en matière d'aide militaire, apporte des Javelin et a entraîné 22.000 soldats ukrainiens depuis 2015. L'armée ukrainienne, dont les effectifs avaient fondu après la chute de l'URSS, est aussi beaucoup plus étoffée et mieux entraînée qu'en 2014 et peut s'appuyer sur 900.000 réservistes, laissant présager une forte résistance intérieure face aux Russes.

Tchernobyl aux mains des Russes

Les forces russes se sont emparées jeudi du site abritant l'ancienne centrale nucléaire de Tchernobyl, dans le nord de l'Ukraine, a déclaré un conseiller de la présidence ukrainienne.

"Il est impossible de dire que la centrale nucléaire de Tchernobyl est sûre après cette attaque totalement inutile", a dit Mykhailo Podolyak. "C'est l'une des plus sérieuses menaces en Europe aujourd'hui."

Des déchets radioactifs sont entreposés à Tchernobyl depuis la catastrophe nucléaire de 1986. Dans un communiqué, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a déclaré qu'aucune "destruction" n'avait été signalée par l'Ukraine sur le site.

"L'Ukraine a informé l'AIEA que des 'forces armées non identifiées' avaient pris le contrôle de toutes les installations de l'entreprise d'Etat spécialisée Chornobyl NPP, localisée dans la zone d'exclusion", a dit l'agence des Nations unies. "Notre homologue a ajouté qu'il n'y avait ni victimes ni destruction sur le site industriel." Les centrales nucléaires ukrainiennes, au nombre de quatre selon l'AIEA, fonctionnent de manière sûre, ont encore indiqué les autorités ukrainiennes.