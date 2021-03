Un an après le krach de 2020, la crise financière est-elle à venir ?

Mars 2020, débâcle historique sur les marchés mondiaux. Mars 2021, records battus à Wall Street, à Francfort... En un an, les marchés boursiers mondiaux sont passés du krach à l'exaltation, à une vitesse qui inquiète certains observateurs.

Le 12 mars 2020, au lendemain de la déclaration officielle par l'Organisation mondiale de la santé d'une situation de pandémie, jeudi noir en Bourse : Paris (-12%), Madrid (-14%) et Milan (-17%) connaissent une débandade sans précédent. A Londres (-11%) et New York (-10%), du jamais vu depuis le krach boursier d'octobre 1987.

Les marchés souffrent encore les jours suivants. Le 16 mars, les indices américains décrochent de plus de 12%.

Les surperformances de la crise

"C'était vraiment fou, le marché baissait à un tel rythme qu'on pensait qu'il n'y aurait pas de fond", se remémore Ipek Ozkardeskaya, analyste pour Swissquote...