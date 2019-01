Un salaire minimum entre en vigueur en Afrique du Sud

Des millions de travailleurs sud-africains vont bénéficier de l'entrée en vigueur ce 1er janvier 2019 d'un salaire minimum, a déclaré le président Cyril Ramaphosa, à cinq mois de délicates élections générales dans un pays qui se débat avec une croissance molle et un chômage record.

"C'est le résultat de nombreuses décennies de lutte sans relâche et une démonstration éclatante de la détermination commune à tous les partenaires sociaux à s'attaquer à la pauvreté et à l'inégalité", a déclaré le chef d'État sud-africain dans ses vœux de Nouvel An.