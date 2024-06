Les 5 infos business à retenir ce mardi matin (Airbus, voitures électriques, taxe sur les transactions financières, Ukraine, Fed)

Coup de froid chez Airbus : l'avionneur européen revoit ses prévisions à la baisse

Confronté à des problèmes persistants de supply chain, Airbus est contraint de décaler à nouveau ses objectifs de production pour la famille A320 NEO. A cela s'ajoutent de nouvelles charges dans le secteur spatial. De quoi amputer sérieusement les prévisions de résultats du groupe pour 2024.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

Voitures électriques : Greenspot réunit 30 millions d'euros pour installer 10.000 bornes de recharge dans les villes moyennes

Déployer 8.500 nouveaux points de charge pour véhicules électriques dans le tissu urbain et périurbain des villes moyennes. C'est le pari relevé conjointement par trois acteurs non franciliens : l'intégrateur bordelais Greenspot, soutenu par le fonds breton Epopée Gestion, et le fonds occitan OCCTE. Un projet à 30 millions d'euros qui mise sur une forte différenciation sur un marché des bornes de recharge électrique aussi croissant que concurrentiel.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

L'élargissement de la taxe sur les transactions financières remis sur la table avant les législatives

Dans un rapport publié ce mardi, plusieurs ONG pointent ce qu'elles considèrent comme un manque d'ambition de la France concernant la taxe sur les transactions financières. Elles préconisent un élargissement de cette taxe et la clarification de zones d'ombre.

►► LIRE LA SUITE L'ARTICLE

Adhésion de l'Ukraine à l'UE : les négociations débutent

L'Union européenne d'un côté, l'Ukraine et la Moldavie de l'autre, lancent officiellement, mardi, à Luxembourg, des négociations censées permettre à ces deux pays d'être un jour membres à part entière de l'UE. Un long chemin semé d'embûches.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

Etats-Unis : les taux directeurs élevés font craindre une remontée du chômage

Alors que la Réserve fédérale américaine (Fed) n'a toujours pas commencé à baisser ses taux directeurs situés entre 5,25% et 5,50%, la présidente de la Fed de San Francisco a tiré, lundi, la sonnette d'alarme. Mary Daly craint que le chômage ne remonte bientôt aux Etats-Unis du fait de la politique monétaire restrictive.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

________

ARTICLE BONUS :

Retrouvez la dernière édition de La Tribune Dimanche en cliquant ici.