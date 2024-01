PODCAST Les dividendes du CAC 40 au sommet

Dans le détail, on compte 67 milliards de dividendes purs et 30 milliards d'euros sous forme de rachats d'actions, une technique controversée, qui permet de faire monter le cours de bourse.

Quelles sont les entreprises les plus généreuses avec leurs actionnaires ?

Le tiercé dans l'ordre correspond à la liste des groupes qui ont réalisé les profits les plus importants.

Avec en tête le groupe pétrolier Total Energies, la banque BNP Paribas et le groupe de luxe LVMH, suivis par le constructeur automobile Stellantis, l'assureur Axa et le groupe pharmaceutique Sanofi. Ces six groupes représentent à eux seuls plus de la moitié des profits distribués, ce qui montre que la situation est plus contrastée dès lors que l'on descend dans le classement.

Par exemple, victime de la crise immobilière, la foncière Unibail-Rodamco n'a pas du tout distribué de dividendes l'an dernier.

En d'autres temps, ces chiffres auraient alimenté la polémique récurrente sur la déformation entre la rémunération du capital et du travail. Mais en réalité, l'Insee l'a montré, les entreprises françaises ont augmenté les salaires l'an dernier, quand elles le pouvaient et c'est notamment le cas des géants du CAC40.

Les experts de la lettre Vernimmen ont aussi regardé si les records versés en dividendes ont nui à l'investissement productif. En 2023, les groupes du CAC 40 ont réinvesti 94 milliards d'euros. Pas d'effet d'éviction sur l'économie réelle, donc.

Il y a aussi les rachats d'action : une pratique qui reste très critiquée

En plein débat sur les superprofits, Emmanuel Macron avait en mars de l'an dernier critiqué le « cynisme » de certaines grandes entreprises qui « font des revenus tellement exceptionnels qu'elles en arrivent à racheter leurs propres actions ». Cette pratique consiste à racheter leurs propres titres sur le marché financier pour les annuler ensuite, ce qui fait mécaniquement monter le cours de bourse.

Le chef de l'Etat les avait menacées d'une taxe exceptionnelle. Finalement, le gouvernement y a renoncé, se contentant d'exiger des entreprises qui y recourent un meilleur partage de la valeur avec leurs salariés, un engagement plutôt vague. Et on l'a vu sans effet puisque les rachats d'action se sont au contraire multipliés.

Les dividendes vont-ils continuer à flamber en 2024 ?

La question se pose alors que le ralentissement économique mondial va freiner la croissance des bénéfices. On en saura plus quand on connaîtra d'ici le printemps les résultats des groupes du CAC 40. Il y a aura sûrement un tassement, mais pas d'effondrement.



