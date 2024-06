Européennes : âge, profession, lieux de vie... Qui sont les électeurs du RN ? Quelles sont leurs motivations ?

Le résultat est sans appel. Lors des élections européennes qui se tenaient, dimanche 9 juin, dans l'Hexagone, la liste du Rassemblement national (RN) conduite par Jordan Bardella a été plébiscitée par les électeurs. Faisant afficher le score de 31,7% des voix, le RN réussit l'exploit d'engranger deux fois plus de voix (14,6%) que la majorité présidentielle, dont la liste était menée par Valérie Hayer.

Un résultat si haut qu'il a poussé le président de la République, Emmanuel Macron, à annoncer, dès dimanche soir, la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est la sixième fois dans l'histoire de la Ve République qu'un chef de l'Etat use de cette prérogative. La première dissolution avait été provoquée en octobre 1962 par le Général de Gaulle.

Au lendemain de ces élections qui marquent déjà un tournant dans l'histoire politique du pays, La Tribune vous dévoile, grâce à une étude* réalisée le jour du vote par notre partenaire Elabe, les ressorts de ce scrutin. Qui sont les électeurs du Rassemblement national ? Quel âge ont-ils ? Pourquoi ont-ils voté pour ce parti ? Eléments de réponse.

Plus de 25 millions de votants

Premier élément notable, la participation, dimanche, était supérieure à celle du précédent scrutin en 2019. Il y a cinq ans 23,7 millions d'électeurs inscrits (50,12%) s'étaient déplacés dans les bureaux de vote. Hier, plus de 25 millions d'électeurs (51,49%) ont glissé un bulletin dans l'urne.

Le Rassemblement national en force chez les jeunes mais aussi chez les ouvriers

L'analyse des votes par classe d'âge fait apparaître un élément majeur : les jeunes électeurs (18-34 ans) ont choisi à une très large majorité le Rassemblement national. 32% des 18-34 ans ont ainsi fait confiance à la liste de Jordan Bardella, loin devant celle de La France insoumise (LFI) portée par Manon Aubry (20%). La jeunesse est donc très polarisée entre l'extrême droite et la gauche radicale.

En outre, le Rassemblement national reste incontestablement le premier parti de France chez les ouvriers. 52% d'entre eux ont voté pour la liste Bardella, bien loin devant celle du Parti socialiste menée par Raphaël Glucksmann (9%). Souvent peu en verve chez les cadres, le parti de Marine Le Pen réalise une percée notable : 18% des cadres ont voté pour celui-ci, c'est deux points de plus que pour la liste socialiste, et même trois points au-dessus de celle de la majorité présidentielle.

L'étude Elabe confirme une donnée connue depuis longtemps par les experts : la corrélation entre le niveau de diplôme et le vote pour le Rassemblement national. Les électeurs avec le niveau de diplôme le plus faible votent majoritairement pour l'extrême droite. À titre d'exemple, 50% des électeurs ayant un niveau inférieur au bac ont choisi la liste de Jordan Bardella. À l'inverse, 17% seulement des diplômés d'un 2nd ou 3ème cycle universitaire (Master ou Doctorat) ont voté RN.

Le RN n'est plus seulement le parti des fins de mois difficiles

La question du pouvoir d'achat reste l'une des préoccupations majeures des électeurs du Rassemblement national. Et l'étude Elabe en atteste : 41% des électeurs « qui déclarent se restreindre en fin de mois ont voté pour la liste du RN ». Mais ces élections européennes marquent, peut-être, un tournant : car les ménages qui n'ont pas « des fins de mois difficiles » ont aussi placé en tête le RN. Ce qui prouve que la liste de Jordan Bardella a réussi à attirer une population bien plus large que les Français qui connaissent la précarité économique.

Un vote RN dans la « France périphérique », mais pas que

Le vote RN se concentre dans les agglomérations de 2.000 à 20.000 habitants. 42% des électeurs de ces villes de petite taille ont voté pour la liste de Jordan Bardella. Le parti réalise aussi un très bon score chez les électeurs résidant dans les communes rurales (36%). Le vote RN continue d'être celui d'une France périphérique, qui vit dans l'ombre des grandes métropoles, comme l'a décrit le géographe Christophe Guilluy.

Mais il n'empêche, 30% des habitants des grandes villes de plus de 100.000 habitants ont aussi déposé un bulletin Rassemblement national dans l'urne. À titre de comparaison, la liste de Valérie Hayer n'a été choisie que par 15% des résidants de ces grandes villes. L'agglomération parisienne continue d'être un talon d'Achille pour les supporters de Jordan Bardella. A peine 19% des habitants de l'agglomération parisienne ont pris un bulletin pour le parti d'extrême droite, selon Elabe.

Un quart des électeurs LR de la présidentielle ont voté pour le RN

Si le Rassemblement national est parvenu à la première place à l'occasion de ces élections européennes, cela s'explique en partie par la récupération des voix d'anciens électeurs des Républicains. D'après l'étude Elabe, il s'avère que 24% des anciens supporters de Valérie Pécresse à la dernière élection présidentielle de 2022 ont choisi la liste conduite par Jordan Bardella. Le RN a donc réussi son pari : siphonner les voix du parti Les Républicains. Un mouvement strictement inverse à celui qu'avait réussi à impulser le candidat Nicolas Sarkozy lors de l'élection présidentielle de 2007.

*Etude réalisée le 9 juin 2024 par Internet. Echantillon de 3.001 personnes, représentatif des résidents de France métropolitaine âgés de 18 ans et plus, à partir duquel a été extrait un sous-échantillon de 2.100 personnes inscrites sur les listes électorales et ayant voté à l'élection européenne de 2024. La représentativité de l'échantillon a été assurée selon la méthode des quotas appliquée aux variables suivantes : sexe, âge, profession, région et catégorie d'agglomération.