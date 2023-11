Gérald Darmanin : après Tourcoing, les Rencontres de Beauvau

Gérald Darmanin lancera mercredi la première édition des Rencontres de Beauvau. « Le pouvoir d'agir des maires face aux incivilités et aux violences »: c'est le thème qui a été retenu pour ce premier rendez-vous qui sera animé par Violette Spillebout, députée Renaissance du Nord, et Alexandre Vincendet, député LR du Rhône et ancien maire de Rilleux-la-Pape. Le ministre de l'Intérieur y a convié les maires qui étaient présents lors de sa rentrée politique, le 27 août, à Tourcoing, ainsi que des édiles proches des parlementaires qui le soutiennent.

Cet événement avait été marqué par la présence d'élus LR, UDI, Liot... Avec les Rencontres de Beauvau, Gérald Darmanin veut continuer à tisser sa toile en rassemblant au-delà de la majorité.

« Bien sûr, je ferai vivre l'esprit de Tourcoing », avait-il confié à La Tribune dimanche, le 5 octobre.

Si le sujet retenu pour mercredi recoupe ses prérogatives place Beauvau, il ne s'interdit par la suite de s'en éloigner. Mais il faudra sans doute patienter un peu. Fin novembre, il ira trois jours en Nouvelle-Calédonie avec Bruno Le Maire. Puis c'est l'examen du projet de loi sur l'immigration à l'Assemblée nationale qui figurera à son agenda. Au vu des certitudes qui existent sur son vote final, cela devrait beaucoup l'occuper.

