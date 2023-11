Gérard Collomb, ancien maire de Lyon ex-ministre de l'Intérieur, est décédé

Gérard Collomb est décédé. L'ancien maire de Lyon et ex-ministre de l'Intérieur du premier gouvernement Macron, s'est « éteint paisiblement auprès des siens » samedi soir à l'âge de 76 ans, a annoncé son épouse Caroline Collomb à l'AFP. Atteint d'un cancer à l'estomac, « il a souhaité lorsqu'il est devenu évident que sa maladie ne pourrait être améliorée par un quelconque traitement anticancéreux, bénéficier d'une sédation profonde qui lui a permis de s'éteindre paisiblement auprès des siens » vers 21 heures samedi, a-t-elle précisé dans un bref message à l'AFP.

Le 16 septembre dernier, Gérard Collomb avait annoncé sur Twitter être atteint d'un cancer de l'estomac.

« Je vais me battre contre la maladie avec la même énergie que j'avais mise au service de Lyon, de notre métropole quand j'exerçais les fonctions de maire et de président », avait-il affirmé, précisant avoir appris la nouvelle dans la semaine.

Maire de Lyon de 2001 à 2017 puis de 2018 à 2020

Gérard Collomb est indissociable de la ville de Lyon dont il a été maire de 2001 à 2017 et de 2018 à 2020 après y avoir été conseiller municipal entre 1977 et 1995.

Issu du Parti socialiste, qu'il a quitté pour rejoindre LREM et soutenir Emmanuel Macron avant la présidentielle de 2017, il n'a délaissé sa ville que le temps d'un passage d'un an et demi au ministère de l'Intérieur (mai 2017-oct 2018).

En 2020 LREM lui a retiré son investiture aux municipales

Depuis l'annonce fracassante de son départ du gouvernement, ses relations avec le président s'étaient crispées puis franchement détériorées, notamment en 2020 lorsque LREM avait retiré son investiture au candidat Collomb aux municipales, ce dernier s'étant allié avec la droite entre les deux tours. Mais en mars dernier à l'Elysée, les deux hommes avaient semblé avoir remisé leurs rancoeurs respectives lors d'une cérémonie très fraternelle de remise de la Légion d'honneur à l'ancien ministre.

Depuis son échec aux municipales de juin 2020 face à l'écologiste Grégory Doucet, Gérard Collomb est resté très actif sur la scène politique locale. Il est toujours conseiller à la mairie et à la métropole. Gérard Collomb a également été député (1981-1988), sénateur (1999-2017) et président de la métropole de 2015 à 2017.

