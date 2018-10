Départ de Collomb : pourquoi 7 Français sur 10 l'approuvent

Le départ anticipé de Gérard Collomb du ministère de l'Intérieur, pour, selon la version officielle, se consacrer aux élections municipales à Lyon, est approuvé par 7 Français sur 10, selon un sondage Elabe pour BFM TV publié ce mercredi 4 octobre.

Sur les 1.000 personnes interrogées les 2 et 3 octobre via internet, 70% estiment que Gérard Collomb devait quitter le gouvernement dès maintenant. Ils sont 29% à considérer qu'il devait plutôt rester au gouvernement jusqu'au début de la campagne des élections municipales.

Interrogés sur les motivations de l'ex-ministre d'État, 57% des sondés pensent que son choix a d'abord été motivé par un désaccord entre lui et Emmanuel Macron, alors que 42% jugent prioritaire son désir de briguer de nouveau la mairie de Lyon, en 2020.

Selon plusieurs analystes, ce départ ébranle encore davantage un Emmanuel Macron à peine remis de l'affaire Benalla et du départ surprise de Nicolas Hulot, et complique la donne pour le chef de l'État à l'heure où les résultats tardent à se concrétiser.

"Cela donne le sentiment d'un délitement du pouvoir et d'un président qui aurait un peu perdu la main et son image en ressort de fait écornée", relève Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion et Stratégies de l'Ifop.